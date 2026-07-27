Florentino saca la chequera y gana el pulso al PSG: Diomande costará más de 120 millones al Real Madrid

Yan Diomande jugará en el Real Madrid. El marfileño que hace un año vivía a una docena de kilómetros del Bernabéu y apenas había jugado diez partidos con el Leganés, será jugador blanco durante las próximas cinco temporadas. El club de Concha Espina convenció al futbolista de 19 años, que se convertirá en el quinto refuerzo blanco de este mercado tras Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva.

De 1,5 a más de 120 millones en doce meses

En estos momentos Real Madrid y Leipzig ultiman los flecos de una operación que se cerrará en una cantidad entre 120 y 130 millones de euros, precio que está totalmente fuera de mercado por un extremo que costó al Leganés 1,5 millones y tras diez partidos fue traspasado al Leipzig por 20. El futbolista jugó diez encuentros con los 'pepineros', anotando un gol, a los que suma 32 más en el Leipzig este curso pasado y 14 con la selección de Costa de Marfil.

El pulso entre el París Saint-Germain y el Real Madrid por hacerse con el fichaje ha terminado disparando el precio de una operación, lo que hizo que el club francés se retirase de la puja con un notable enfado que ha dejado patente en un comunicado: "El Paris Saint-Germain ha retirado oficialmente esta noche su interés y ha puesto fin a todas las negociaciones por Yan Diomande. La cantidad exigida por el traspaso, así como las pretensiones salariales, eran totalmente desproporcionadas y de tal naturaleza que habrían desequilibrado el mercado. El PSG no se apartará de sus principios de gestión financiera rigurosa y de equilibrio de la plantilla". Un mensaje sorprendente viniendo de uno de los clubes que se ha caracterizado por inflacionar el mercado pagando precios desorbitados y protagonizando algunos de los fichajes más caros como los 222 millones de euros que pagó al Barcelona por Neymar, los 180 al Mónaco por Kylian Mbappé, los 90 al Eintracht por Kolo Muani, los 75 al Nápoles por Kvaratskhelia o los 68 al inter por Achraf Hakimi.

El comunicado termina afirmando: "Doble campeón de Europa vigente y el club más laureado de los últimos años, el Paris Saint-Germain no se dejará arrastrar por la inflación artificial de los precios ni por las maniobras de ciertos intermediarios. El club continuará, con calma y confianza, su estrategia en el mercado de fichajes". En las próximas horas el Real Madrid hará público el fichaje del extremo, que se incorporará esta misma semana a los entrenamientos a las órdenes de José Mourinho. La voluntad del jugador de regresar a Madrid ha sido decisiva para cerrar un acuerdo que ha levantado cierta controversia entre el madridismo por el precio desorbitado de la operación.

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Rodri será el sexto refuerzo

No será la última porque el club blanco ha cerrado también un acuerdo con Rodrigo Hernández y trabajará ahora en hacer lo propio con el Manchester City, con el que tiene un año de más de contrato. Los blancos no tienen prisa por cerrar esta operación porque el jugador se operará en estos días de una lesión en la espalda y pasará unas semanas de baja antes de incorporarse, lo que le da margen para tomarse la negociación con el club inglés con calma. El City ya conoce las intenciones del internacional español, que le informó de su deseo de regresar a jugar a España tras la marcha de Pep Guardiola y de compañeros como Bernardo Silva, John Stones y anteriormente otros como Kevin De Bryune. Además, el City ya ha fichado al que será su sustituto, el inglés Elliot Anderson, que llega del Elliot Anderson Nottingham Forest tras pagar 136 millones por su traspaso, lo que le convierte en el segundo fichaje más caro en la historia del club. Según informa la prensa inglesa la operación de Rodri podría rondar los 45 millones fijos, más 15 en variables. Aunque la idea del Real Madrid es no gastar más de 50 'kilos' en el traspaso del Balón de Oro del pasado Mundial.