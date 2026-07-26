FÚTBOL
De la Fuente: "Lamine y Cubarsí son genios. Tienen una madurez y una inteligencia..."
El seleccionador elogia la partición de los dos jóvenes azulgranas cuando se cumple una semana del título en el Mundial
El seleccionador español Luis de la Fuente inició una ronda de entrevistas por diversos medios tras la consecución del título de campeones del mundo logrado el pasado domingo en Nueva Jersey en la final ante Argentina. El de Haro comentó en AS lo vivido en estos 52 días y dejó titulares llamativos, como su reflexión sobre los dos jugadores más jóvenes del equipo, dos veinteañeros azulgranas que se han convertido en piezas básicas en el funcionamiento del equipo: "Gente como Lamine o Cubarsí son muy especiales. Tienen una madurez y una inteligencia... Para mí, son genios".
Ferran, el héroe
De la Fuente se mostró especialmente feliz por el protagonismo de Ferran Torres, autor del gol del triunfo en la prórroga ante los argentinos: "Me alegré mucho de que Ferran metiera el gol de la final, porque yo soy un tío que trato de ser justo. Y cuando veo injusticias y críticas infundadas y exageradas, y además con mala intención, pues hemos comprobado que luego la vida te da la oportunidad de resarcirte, de demostrar. Ferran tiene unos números en la Selección espectaculares, pero es que en su club pasa exactamente igual. Su ratio de goles por partido es fantástico. Me recuerda un poco a Álvaro Morata. Me alegra que, ante las injusticias, la gente sea capaz de decir: ‘Aquí estoy yo’. Y en estos casos, además, se lo ha ganado porque otro seguramente hubiera bajado los brazos y se hubiera dejado ir".
Para el seleccionador, este éxito ha sido "producto de haber estado trabajando con ese modelo desde hace años. Y hemos sido fieles. Ojo, que cada seleccionador ha ido metiendo sus matices. No solo en la absoluta, sino en las categorías inferiores, que son las más importantes. Pero siempre con una idea muy bien enraizada, con ramas para fortalecer y matizar el modelo. Pero el modelo es el mismo modelo desde que se empezó a trabajar. Es anterior a mí. Lo que pasa es que ha ido evolucionando, porque el fútbol va cambiando. Cada gran competición es un giro de tuerca más. Ya en la Eurocopa se cambió un poco la sensación de que empezamos a jugar con extremos. Ahora, las transiciones y la velocidad son claves. Antes había algo casi incuestionable: el equipo que más posesión de balón tenía, ganaba en un porcentaje altísimo de los partidos. Hoy ya no pasa eso. Un equipo con el 30% de posesión te gana tres a uno".
Sobre la final, recordaba también la jugada en que Cubarsí salvó un gol cantado del rival y ese punto de suerte que se necesita para ganar títulos: "En la final, fuimos claramente superiores, ni nos tiraron a puerta, y aunque teníamos cierta tranquilidad, siempre hay que ponerla entre comillas. Porque, aún así, te pueden ganar. Si ese despeje de Cubarsí en la prórroga rebota en Unai Simón y se cuela en la portería... te ganan sin tirar a puerta. Afortunadamente, esa situación se solventó muy bien".
Y concluyó insistiendo en ponderar la importancia de apostar por un modelo de juego definido: "Son torneos totalmente diferentes. El fútbol europeo lo tenemos muy trabajado e interiorizado. Es más similar. El Mundial te exige adaptarse de otra manera, jugar contra equipos africanos, sudamericanos... Por ejemplo, sabíamos cómo iban a ser los partidos ante Uruguay o la final ante Argentina. El fútbol sudamericano es así. Nuestra máxima era jugar nuestro partido. Nadie se salió del guion ni entró en el juego del rival, porque no sabemos jugar ese fútbol. Son mejores, hubiéramos perdido y perdido mal. Pero en nuestro tipo de partido, ahí sí somos los mejores".
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Fuente: El Periódico
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