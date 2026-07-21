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Vinicius pasa por quirófano: así le ha quedado su nuevo rostro

El jugador del Real Madrid está disfrutando de sus vacaciones y ha querido someterse a una nueva operación

Vinicius pide perdón a los aficionados de Brasil tras la eliminación del Mundial.

Vinicius pide perdón a los aficionados de Brasil tras la eliminación del Mundial. / Europa Press

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Ricardo Castelló

Barcelona

Vinicius lo intentó de todas las maneras posibles, pero la selección brasileña fue una de las mayores decepciones del Mundial 2026, que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá, al caer eliminada en octavos de final contra Noruega por 2-1, en un partido en el que destacó un nombre propio por encima de todos: Erling Haaland, futbolista del Manchester City.

El extremo del Real Madrid empezó sus vacaciones el 29 de julio y no volverá a Valdebebas hasta el lunes 27 de julio, por lo que ha tenido menos de un mes para saborear del verano. El brasileño ha ido compartiendo cómo están siendo estos días de relax a través de sus redes sociales, concretamente en Instagram.

La última noticia es que el futbolista del conjunto blanco ha pasado por quirófano para realizarse una armonización de mentón, según reveló en exclusiva el portal 'LeoDias'.

El tratamiento se llevó a cabo en Goiania y el responsable fue el dermatólogo Alessandro Alarcão, uno de los profesionales más laureados del mundo, que viajó desde Miami para atender de manera exclusiva al brasileño y a su pareja, Virginia Fonseca.

Vinicius con el dermatólogo Alessandro Alarcao

Vinicius con el dermatólogo Alessandro Alarcao / Instagram

El medio de comunicación 'LeoDias' explicó que la clínica cerró sus puertas al público durante todo el día para centrarse exclusivamente al jugador del Real Madrid. Además, llevaron a cabo un protocolo especial de seguridad para evitar la difusión de fotos y vídeos.

El objetivo de pasar por quirófano era para mejorar y proyectar su mentón, con el objetivo de realzar los rasgos faciales.

Este es el nuevo rostro de Vinicius

Este es el nuevo rostro de Vinicius / X

Sin embargo, el resultado de la operación no ha pasado desapercibida en X, antes conocido como Twitter. Un usuario ha bromeado diciendo: "Vinicius Jr. se ha convertido en Vinicius Sr.".

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El mensaje de Alessandro Alarcão

El dermatólogo presumió de haber operado a la estrella del Real Madrid: "Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa. Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes".

Fuente: Sport

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