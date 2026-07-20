España ya es campeona del mundo, y entre los nombres propios de esta gesta brilla el de Pedri, el centrocampista canario que corona hoy una trayectoria construida a base de talento, disciplina y fidelidad a sus raíces. Como embajador de Plátano de Canarias, su triunfo trasciende el terreno de juego y se convierte en la culminación de un relato compartido que empezó en 2021 y hoy continúa.

El camino hasta esta cima no ha sido casualidad. Desde sus primeros pasos en las categorías inferiores hasta su consolidación en la Selección Española, Pedri ha mantenido intacta la esencia que lo formó, el respeto por el esfuerzo, la sobriedad en los gestos y el recuerdo constante de su tierra. Esa misma esencia es la que Plátano de Canarias ha querido acompañar durante estos años, convencida de que el talento auténtico se construye sobre una base de valores tan sólida como la propia tierra que lo vio nacer.

Una final que también habla de origen

El título mundial certifica el momento de mayor proyección internacional del futbolista canario hasta el momento y, con él, también el de una fruta que ha encontrado en su figura un embajador coherente con su propia historia. Plátano de Canarias es la única fruta de su categoría reconocida como Indicación Geográfica Protegida por la Unión Europea, cultivada en un archipiélago que, como Pedri, exporta al mundo una manera propia de hacer las cosas, con paciencia, calidad y carácter.

La conexión entre ambos no se limita al terreno simbólico. El plátano forma parte de la alimentación habitual de los deportistas de alto rendimiento por su aporte energético natural, y esa cualidad ha convertido a Pedri en un embajador que no solo presta su imagen, sino que también encarna, en su día a día, los mismos principios que la marca defiende desde hace décadas.

Sergio Cáceres, director de marketing y responsable de Plátano de Canarias, ha querido destacar el significado de este momento. "Quienes hemos acompañado a Pedri durante estos años sabemos que su historia no se explica solo con los títulos. También por la manera en la que ha afrontado cada reto, cada momento difícil y cada paso de su crecimiento, siempre con humildad, esfuerzo y sin perder nunca el vínculo con su origen. Son precisamente esos valores los que hacen que nos sintamos tan identificados con él y tan orgullosos de haber recorrido este camino a su lado", ha señalado Cáceres.

Este campeonato del mundo quedará también en la memoria como el momento en el que un joven canario demostró que se puede llegar a lo más alto sin dejar de mirar hacia la tierra que lo formó. Un mensaje que Plátano de Canarias comparte con orgullo, convencida de que los grandes triunfos, como los buenos hábitos, se construyen desde la raíz.