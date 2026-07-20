Pedri no se olvida de Canarias tras ganar el Mundial con España

Pedri ha compartido en sus redes sociales una de las imágenes más simbólicas de la celebración de España tras conquistar el Mundial de fútbol. En el vídeo publicado por el jugador tinerfeño se le ve con la bandera de Canarias atada a la cintura mientras intenta marcar un gol a su padre, en una escena sencilla, familiar y cargada de significado para su tierra.

El futbolista acompañó la publicación con un mensaje que resume la emoción de una noche histórica: "Estaba escritooooo! Se cumplió nuestro sueño, el sueño de todos. Somos CAMPEONES DEL MUNDO". Junto a esas palabras, Pedri compartió varias fotografías, una de ellas besando el trofeo del Mundial junto a Ferran Torres, autor del gol de la victoria de España.

La bandera canaria no fue un detalle menor. En plena celebración mundialista, el jugador volvió a recordar de dónde viene y a quién representa. Natural de Tegueste, Pedri llevó a Canarias a la fiesta de la selección española con un gesto que conectó de inmediato con la afición de las Islas.

Una celebración con raíz familiar y canaria

El vídeo tiene además un componente íntimo. Pedri aparece jugando con su padre, como si por unos segundos la celebración del Mundial regresara al origen de todo: la familia, el balón y aquellos primeros pasos lejos de los grandes estadios. Tras alcanzar la cima del fútbol con España, el centrocampista eligió compartir un momento cercano, sin artificios, en el que la alegría se mezcla con la memoria de sus comienzos.

Pedri celebra el Mundial junto a Ferran Torres / @Pedri

La escena cobra todavía más fuerza por la presencia de la bandera de Canarias. Atada a la cintura, acompaña al jugador en un momento de plenitud deportiva y emocional. Pedri celebró como campeón del mundo, pero también como un tinerfeño que mantiene intacto el vínculo con su tierra.

Tegueste vivió la final como una gran agarrada

Mientras Pedri celebraba después el título con la bandera canaria, su pueblo había vivido horas antes una noche de tensión, orgullo y fiesta. En Tegueste, la final no fue solo un partido: fue una especie de gran agarrada futbolística, una cita colectiva en la que el municipio se volcó con la selección española y, especialmente, con su vecino más universal.

La plaza Laureano Hernández, situada junto al Terrero Insular Mencey de Tegueste, se convirtió en el punto de encuentro de cientos de aficionados. El lugar no podía tener más carga simbólica. Junto al espacio donde late la lucha canaria, el deporte vernáculo por excelencia, el pueblo siguió cada jugada de una final que acabó elevando a Pedri al Olimpo del deporte internacional.

Después de más de 120 minutos de nervios, ocasiones fallidas y tensión acumulada, España terminó proclamándose campeona del mundo. En Tegueste, el pitido final desató la alegría, los fuegos artificiales y un cántico que resumió el orgullo de todo un pueblo: "Peeedrrri, Pedriiiiii".

"Se cumplió nuestro sueño"

El mensaje publicado por Pedri refleja la dimensión colectiva del triunfo. "Se cumplió nuestro sueño, el sueño de todos", escribió el futbolista tras la victoria de la selección española. La frase no solo habla del equipo, sino también de todos los que han seguido su camino desde Canarias y han sentido como propio cada paso del centrocampista en el campeonato.

Para Tenerife, el título de España tuvo un protagonista especial. Pedri disputó un Mundial que volvió a situarlo como uno de los nombres propios de la selección y su presencia en el equipo multiplicó la emoción en su Isla, especialmente en Tegueste, donde cada aparición del número 20 de la Roja se vivió con una intensidad particular.