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Leo Messi: "Va a costar cerrar esta herida"

Leo Messi ha roto su silencio tras perder la final del Mundial ante España

Leo Messi, durante la final entre España y Argentina

Leo Messi, durante la final entre España y Argentina / EFE

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Ivan San Antonio

Leo Messi se pronunció este lunes, un día después de la derrota de Argentina en la final del Mundial ante España. El capitán de la Albiceleste utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje en el que reconoció el impacto del golpe, aunque también puso en valor el recorrido del equipo y el apoyo recibido durante todo el torneo. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió Messi, todavía afectado por una final que dejó a Argentina a las puertas de revalidar el título conquistado cuatro años antes.

Pese a la decepción, el delantero quiso quedarse también con todo lo construido por la selección durante el campeonato. “Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”. Messi también reivindicó la trayectoria reciente de Argentina, capaz de alcanzar dos finales mundialistas consecutivas. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, señaló.

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Leo Messi y los futbolistas de la selección argentina, después de la final del Mundial / Europa Press

El argentino agradeció además las muestras de apoyo recibidas después de la derrota. “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”. Por último, Messi tuvo un mensaje para la selección española, campeona del mundo tras imponerse en la final. “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

Fuente: Sport

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