El fenómeno HYROX llega a Tenerife en septiembre

HYROX Tenerife 2026 ya es una realidad. La competición internacional de fitness aterrizará por primera vez en Canarias del 4 al 6 de septiembre de 2026 y tendrá como sede el Recinto Ferial de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife.

El evento supondrá un hito para el calendario deportivo del Archipiélago, ya que será la primera vez que Canarias acoja una prueba oficial de HYROX. Además, la cita tinerfeña ha sido elegida para abrir la temporada 2026/2027 de la marca, según recoge la organización en su página oficial.

La competición prevé reunir a 10.000 atletas de más de 100 nacionalidades y atraer a unos 20.000 visitantes a la Isla, unas cifras que sitúan a HYROX Tenerife como una de las grandes concentraciones deportivas previstas en el Archipiélago durante 2026.

El Recinto Ferial, epicentro del fitness mundial

El Recinto Ferial de Tenerife, ubicado en la avenida de la Constitución, se transformará durante tres días en un gran escenario cubierto dedicado al fitness de alta intensidad. HYROX se disputa en grandes recintos indoor y mantiene el mismo formato en todas sus sedes, lo que permite comparar resultados entre atletas de todo el mundo.

La llegada de esta prueba a Tenerife confirma el crecimiento de un fenómeno deportivo que ha ganado presencia en Europa y que combina competición, comunidad y espectáculo. Para la Isla, la cita supone también una oportunidad para reforzar su posición dentro del turismo deportivo internacional, con una prueba capaz de movilizar a participantes, acompañantes, entrenadores y público durante un fin de semana completo.

Según los datos de la organización, nueve de cada diez atletas procederán de fuera de Tenerife. El 60% de los participantes será internacional y el 40% llegará desde otros puntos del territorio nacional, lo que refuerza el impacto turístico del evento.

Qué es HYROX y cómo será la prueba

HYROX es un formato competitivo nacido en Alemania en 2017 que combina ocho kilómetros de carrera a pie con ocho estaciones de ejercicios funcionales. Cada bloque alterna un kilómetro de carrera con un workout, una estructura que se repite hasta completar la prueba.

La fórmula se ha popularizado porque permite competir a deportistas de diferentes niveles. No hay tiempo límite de finalización y existen distintas categorías, desde las modalidades individuales Open y Pro hasta las divisiones de Dobles y Relevos por equipos, con exigencias adaptadas al nivel de los participantes.

En Tenerife, la competición mantendrá el formato oficial de la franquicia, con circuitos de carrera y zonas funcionales dentro del Recinto Ferial. La organización señala que la prueba ya tiene las inscripciones prácticamente agotadas, lo que confirma la expectación generada por el debut canario de HYROX.

Un escaparate para Tenerife

La elección de Tenerife como sede inaugural de la temporada 2026/2027 responde al interés de la organización por unir la exigencia deportiva con un destino de alto atractivo turístico. Bajo el lema de competir bajo el sol del Atlántico, HYROX presenta la cita de Santa Cruz como algo más que una nueva parada en el calendario.

El evento cuenta con el respaldo del Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, y se enmarca en la estrategia de la Isla para captar grandes citas deportivas con capacidad de proyección exterior y retorno económico.

La celebración de HYROX Tenerife en septiembre permitirá además alargar la actividad turística más allá de los meses centrales del verano, con la llegada de deportistas y visitantes vinculados a un segmento en crecimiento: los viajes asociados a competiciones, pruebas de resistencia y experiencias deportivas.

Canarias entra en el circuito mundial HYROX

Con esta primera edición, Canarias entra oficialmente en el mapa mundial de HYROX. La multinacional prevé organizar más de 150 carreras durante la temporada actual en distintos países, siempre con un formato idéntico que permite establecer clasificaciones comparables entre sedes.

El crecimiento de la marca ha sido especialmente notable en el mercado ibérico, donde ya supera los 100.000 participantes por temporada. La llegada a Tenerife confirma la expansión de una disciplina que ha encontrado un fuerte seguimiento entre deportistas populares, atletas híbridos, gimnasios y comunidades de entrenamiento.

Del 4 al 6 de septiembre de 2026, Santa Cruz de Tenerife vivirá así el debut de una de las competiciones de fitness con mayor proyección internacional. El Recinto Ferial será el punto de partida de una temporada que comenzará en Canarias con miles de atletas y con la Isla convertida, durante un fin de semana, en capital del fitness mundial.