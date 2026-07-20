España 2026, la selección más férrea de la historia

Si en Sudáfrica fue Andrés Iniesta, con su tanto en el minuto 116 de la final ante Países Bajos, este domingo ha sido Ferran Torres –con un tanto en otra prórroga– el artífice de que España luzca, desde su próximo partido, la segunda estrella encima del escudo de su camiseta. Pero algo más lejos de los focos que más alumbran, en esta nueva Copa del Mundo de la Roja también tienen mucho que ver en este éxito sus excelsas prestaciones defensivas.

Unai Simón detiene un balón en un ataque de Argentina. / EFE

Una solidez en su medio lado del campo que se traduce en la cantidad de tantos encajados por los de Luis de la Fuente: solo uno, el recibido en la eliminatoria de cuartos ante Bélgica. Una cifra ya de por sí brillante, pero que adquiere el calificativo de superlativo a tenor de los partidos disputados, un total de ocho. O dicho de otra manera: 0,12 tantos en contra por choque. Guarismo extraordinario en comparación con el resto de participantes (ninguna otra selección de las que jugó al menos seis partidos tuvo un promedio inferior a un gol en contra), e igual de estratosférico en una visión global de las 23 ediciones celebradas hasta la fecha de la cita planetaria.

Ningún registro mejor

Así, ese promedio de 0,12 tantos en contra supera los cuatro mejores antecedentes que lideraban ese particular ránking. Uno de ellos pertenece, precisamente, a la España que hace 16 años levantó la Copa Jules Rimet en Johannesburgo. Solo lograron picar Suiza y Chile. Los otros tres, el de Francia en su Mundial de 1998, Italia en Alemania 2026, y de nuevo la selección transalpina ejerciendo como organizadora en 1990. Todos estos episodios de robusta solidez atrás, salvo el último de la lista, tuvieron el premio del título.

Más allá de esa nota de corte de haber jugado siete o más partidos para entrar en esta tabla, varias selecciones más apenas recibieron una cantidad menor de goles, si bien sus limitaciones ofensivas le impidieron llegar más lejos. Le sucedió, sin ir más lejos, a Colombia este mismo año, que solo encajó un tanto, pero que se vio eliminada a los penaltis en octavos, y por Suiza, tras el 0-0 de los 120 minutos previos.

El citado combinado helvético ya había probado una medicina casi idéntica dos décadas antes: ningún gol en contra en 2006, pero para casa en octavos al sucumbir en la tanda frente a Ucrania. Tampoco le sirvió ni a Brasil en 1986, ni a Inglaterra en 1982 dejar su contador en un tanto en contra después de cinco duelos. Los sudamericanos cayeron en cuartos ante Francia, mientras que la selección europea no pudo pasar de la segunda fase (previa a las semifinales) en el Mundial celebrado en España.

Unai Simón, clave

Esos números globales de sombrero han tenido, por extensión, un protagonista concreto, Unai Simón, el portero elegido por Luis de la Fuente en cada uno de los ocho partidos de esta Copa del Mundo. El meta de Murguia acabó invicto la fase de grupo, tampoco recibió tantos frente a Portugal en octavos, y solo vio su portería perforada en el minuto 41 del choque ante Bélgica. De Katelaere acababa así con una racha de 650 minutos, la mayor de un guardameta en la historia de los Mundiales. Antes, y con el arrastrado que traía de la cita de Catar, Simón había superado la racha Walter Zenga en Italia 90 (517 minutos). Desde ese gol recibido ante los Belgas, ya no volvió a recoger el balón de dentro de su portería.

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