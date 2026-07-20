España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

Google se tiñe de rojigualda, con el escudo de la RFEF y las dos estrellas

El buscador de la plataforma Google amaneció este lunes con su logo teñido de 'rojigualda', el escudo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y las dos estrellas, tras la consecución de la segunda Copa del Mundo de España al vencer (1-0) a Argentina este domingo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La empresa tecnológica estadounidense mostró su reconocimiento y apoyo a la selección española de Luis de la Fuente rellenando su logo con los colores de 'La Roja', el escudo de la RFEF con una estrella y apareciendo mediante una animación la segunda.

Además, si el usuario busca en Google la palabra 'España', le aparecerá con los colores del país una animación de fuegos artificiales, la bandera nacional y el mensaje de 'España: ganador de la Copa Mundial de Fútbol'.