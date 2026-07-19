El Chimbesque, liderado por Eusebio Ledesma, reedita el título de mejor equipo de Canarias de lucha canaria

Si hasta el pasado año había tenido que esperar 36 temporadas para saborear las mieles de la gloria (tras su anterior entorchado en 1989), ahora el Chimbesque ha cogido carrerilla reeditando el título del Torneo DISA Gobierno de Canarias de Primera Categoría, el trofeo de mayor valor de la lucha regional. Un nuevo éxito con un denominador común al de 2025, el de Eusebio Ledesma, de nuevo clave para el conjunto de San Miguel de Abona.

Si el puntal vallero ya fue determinante en las dos bregas de la Final Four de 2025, y también tuvo que emplearse a fondo en la semifinal de este sábado (salvando una brega en contra ante Joaquín Pérez), en esta pugna definitiva volvió a brillar con luz propia. Lo hizo primero para frenar en seco la reacción de su rival, que se había colocado con un 9-7 a favor tras un contundente parcial de 7-0, y más tarde, para quedar en pie en un duelo definitivo que tuvo un 'bis'.

Con 11-11 en el electrónico, el Mencey Tegueste (con casi 3.000 aficionados en las gradas) presenció el enfrentamiento de los dos puntales. Cara a cara en la que Ledesma defendía corona frente a un Fernando Rodríguez que venía de hacer tres puntos, entre ellos el 11-11 ante un combativo Víctor Pimienta, que como en semifinales fue el segundo luchador más valioso del Chimbesque.

Una mala posición de la cabeza derivó en una tempranera amonestación a Ledesma, si bien las faltas se equilibraron ante la pasividad de Rodríguez. Tras resolver con separada la primera, los dos puntales volvieron a agarrar, llevándose ambos otro par de amonestaciones y coqueteando con una cuarta global que les hubiera dejado fuera de combate para la ya más que previsible muerte súbita. Ambos se animaron lo justo, evitaron la descalificación y acabaron en una nueva separada.

Una muerte súbita con un desenlace diferente

Tras un rato para tomar aire, volvieron a bregar Eusebio y Fernando. Y ahí todo fue muy distinto. Ledesma mostró una mayor ambición y fue a por Rodríguez desde un primer momento. El vallero dio con el resquicio justo, y aunque el puntal del club palmero trató de esconder una mano y hasta irse fuera de los límites del terrero para recomponerse, Eusebio logró trabarlo para llevarlo a la arena justo al límite.

Fue el estallido de júbilo para el Chimbesque ante un finalista más que digno. El brote de alegría para un Ledesma que pese a no llegar en su mejor momento físico, tiró de clase y de rabia para apuntarse el que es su sexto título regional.

Una victoria basada en la labor colectiva

"Una victoria del equipo", como él mismo definió solo minutos después. Y no le faltaba razón al vallero, porque en las primeras sillas fue muy importante la labor de Lamine Dieng, que con tres puntos lideró el arreón inicial de los sanmigueleros (1-5 y 2-6). También aportó Eduardo Navarro que pese a tener tres amonestaciones dejó fuera de brega a Ruymán Peñate (uno de los artífices de la remontada palmera), y luego se separó con Carlos Alonso para el 10-10. Incluso Carlos Jerez hizo labor de desgaste con Fernando Rodríguez.

Labor colectiva, con un líder que siempre aparece en el momento de la verdad, para una victoria sufrida del Chimbesque ante un Tamanca que también hizo méritos para llevarse el entorchado de campeón.