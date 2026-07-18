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Alcaraz se suma a la causa y también estará en la final del Mundial

El murciano asistirá a la final antes de preparar su regreso a las pistas, que será en Cincinnati

Carlos Alcaraz, después de clasificarse para la final

Carlos Alcaraz, después de clasificarse para la final / LAP

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Albert Briva

Albert Briva

España entera vive volcada con la selección en las horas previas a la final del Mundial ante Argentina, que se disputará este domingo 19 de julio (21:00 horas CET) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Hasta allí, muchas han sido ya las figuras de nuestro país que se han desplazado para estar presentes en el partido, a los que se ha sumado en estas últimas horas la figura de Carlos Alcaraz.

El tenista murciano ha sido visto por aficionados que también han viajado a la capital de los Estados Unidos e incluso algunos se han fotografiado con él. En pleno proceso de su recta final de la recuperación de la lesión que sufre desde abril en la muñeca derecha, Alcaraz ha decidido tomarse unos días para poder estar en una cita tan histórica como los es una final de la Copa del Mundo.

Fiel seguidor y amante de todos los deportes, el tenista de El Palmar es un habitual en los partidos tanto del Real Murcia de fútbol, como del UCAM Murcia de baloncesto e incluso de El Pozo Murcia en fútbol sala. Y como no podía ser de otra forma, y tras ver el resto del Mundial desde su casa en pleno proceso de recuperación, ahora el ganador de siete Grand Slams estará al lado de la selección para apoyar en busca de la segunda estrella.

En lo que respecta a su realidad, Alcaraz ha dado esta misma semana una de las noticias más esperadas. Apuntado en su primer torneo desde la lesión, todo apunta a que su reaparición será en Cincinnati durante la primera semana de agosto, lo que sería un paso seguro para estar en el US Open, último Grand Slam del curso que se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre.

Alcaraz en Cincinnati en 2026

Alcaraz en Cincinnati en 2026 / ATP

Desde la noticia de su vuelta, el murciano parece que ha cogido unos días libres. Primero para pasar unos días por la costa de Nápoles junto a unos amigos y ahora para estar presente en la final del Mundial.

JÓDAR, EN LAS 'SEMIS'

Alcaraz no será el único tenista que habrá estado al lado de la selección en su camino en este Mundial. En semifinales, en el partido disputado en Dallas ante la selección francesa, fue Rafa Jódar quien se acercó aprovechando que su calendario más próximo pasa por allí.

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Fuente: Sport

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