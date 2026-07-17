Julián Álvarez estalla contra el Atlético de Madrid

El futuro de Julián Álvarez sigue generando tensión a pocas horas de la final del Mundial. Después del contundente mensaje de Miguel Ángel Gil Marín, cerrando públicamente la puerta a una posible salida del delantero argentino, el entorno del futbolista vive horas de enorme malestar.

Según pudo saber SPORT, el atacante está muy molesto con el Atlético de Madrid al considerar que el club no está respetando el compromiso adquirido con él hace apenas unos meses.

La raíz del conflicto se remonta al pasado mes de febrero. Entonces, Gil Marín trasladó al jugador que facilitaría su salida si llegaba una oferta situada en el entorno de las cifras ofrecidas por el Barça a principios de verano. Esa promesa fue uno de los motivos que llevaron al internacional argentino a dejar claro públicamente durante la concentración con la Albiceleste que le ilusionaba cumplir "un sueño", unas declaraciones que aplaudieron en los despachos del club blaugrana por ser la primera medida de presión del jugador contra la negativa de los colchoneros a negociar.

Sin embargo, el escenario se ha complicado todavía más tanto para Julián como para el Barça con el mensaje rotundo del consejero delegado colchonero: "No tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y de que es el delantero centro perfecto para el Atlético", asegurando además que esa postura ya había sido trasladada al propio futbolista, a su representante y al presidente del Barça.

¿Nueva petición de traspaso?

Lejos de cerrar la carpeta, las declaraciones de Gil Marín provocaron el enfado del delantero, que entiende que el discurso actual contradice el compromiso alcanzado meses atrás. De hecho, no se descarta que, una vez finalice el Mundial, Julián vuelva a comparecer públicamente para insistir en su deseo de abandonar el Atlético y defender una salida que considera pactada previamente con la entidad rojiblanca.

Mientras tanto, en el club blaugrana no tienen intención de alimentar una batalla pública con el Atlético ni responder a las declaraciones de Gil Marín. La posición sigue siendo exactamente la misma que expresó Joan Laporta desde Barcelona, Dallas y finalmente, en Nueva York: la oferta de 100 millones de euros continúa siendo la única presentada, tiene una vigencia limitada y no habrá nuevas subidas ni negociaciones públicas.

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La dirección deportiva considera que el siguiente movimiento corresponde exclusivamente al Atlético y, en menor medida, al futbolista, ya que si los colchoneros siguen enrocados deberá ser Julián quien deba intentar desbloquear una operación que, pese al portazo institucional de Gil Marín, todavía no está completamente cerrada mientras el delantero siga decidido a cumplir el sueño que lleva meses persiguiendo.

Fuente: Sport