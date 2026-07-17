GRAVITEO abre sus puertas al público con el mejor deporte urbano y una potente oferta cultural en el Circuit de Barcelona-Catalunya

La espera para disfrutar del mayor festival de deportes urbanos ha llegado a su fin. Desde este viernes y hasta el próximo domingo 19 de julio, GRAVITEO abre sus puertas al público con una amplia propuesta de competiciones de primer nivel y una potente oferta cultural en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Campeonatos europeos y nacionales, además de exhibiciones, protagonizarán la programación deportiva de una decena de disciplinas presentes en el evento, mientras que la música en directo, los DJ y la oferta gastronómica acompañarán las más de 14 horas de actividad diaria del recinto instalado en el trazado catalán.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, AzulMarino y hohes C. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

El evento, de entrada gratuita mediante registro previo, reunirá en un mismo espacio a deportistas olímpicos, medallistas internacionales y referentes de distintas disciplinas urbanas, convirtiéndose en un punto de encuentro para la élite deportiva y el público general. Además, según la organización, será el primer festival que combine competiciones oficiales y pruebas amateur dentro de un mismo recinto. Desde primera hora de la mañana, la programación deportiva se desarrollará de forma ininterrumpida hasta la noche en los diferentes espacios habilitados.

A lo largo del fin de semana se celebrarán algunas de las competiciones más importantes del calendario nacional e internacional, entre ellas el Campeonato de Europa de Boulder, una prueba de la World Climbing Europe Series Speed, los Campeonatos de España de Skateboarding Street y Vert, Roller Freestyle Street y Vert y Scooter Street, además de otras pruebas que convertirán el Circuit en un auténtico escaparate de los deportes urbanos.

Un elenco de primer nivel

A ese programa competitivo se sumarán pruebas populares de duatlón, además de exhibiciones y actividades vinculadas al baloncesto 3x3. En total, la organización prevé la participación de más de 1.000 deportistas y más de 35 países, que compartirán espacio durante todo el fin de semana con miles de aficionados y visitantes.

El evento, organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat-Generalitat de Catalunya, la Fundación Deporte Joven, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, contará con el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New Travel y hohes C, cuyos espacios ofrecerán diferentes activaciones y experiencias gratuitas para los asistentes.

Entre las actividades dirigidas al público habrá sorteos, pruebas de producto y un test drive gratuito de modelos CUPRA sobre el trazado de Montmeló, previa reserva. Además, durante todo el fin de semana, habrá varios escenarios con música en directo y la actuación de Djs. Para facilitar la asistencia de familias, el recinto también dispondrá de múltiples zonas de sombra y espacios infantiles así como actividades y talleres específicamente pensados para acercar los deportes urbanos a los más pequeños.

Facilidad de acceso

Todos los asistentes deberán registrarse previamente en la web del evento, donde también podrán consultar la programación completa. Además, Sagalés habilitará un servicio especial de lanzadera entre la estación de Renfe de Montmeló y el Circuit, mientras que el aparcamiento será gratuito para los asistentes.

La actividad deportiva se desarrollará principalmente en la zona del paddock, habitual escenario de los Grandes Premios de Fórmula 1 y MotoGP, aunque algunas pruebas, como el Duatlón y el Campeonato de España de Marcha Nórdica, se disputarán sobre el propio trazado del Circuit.

Uno de los grandes atractivos de GRAVITEO será la presencia de algunas de las principales figuras internacionales de los deportes urbanos que competirán a escasos metros del público. En escalada, el Campeonato de Europa de Boulder y la prueba continental de velocidad reunirán a buena parte de la élite europea, con representación de numerosos países del continente, consolidando al festival como uno de los principales escaparates de los deportes urbanos que se celebran este año en España.

En el apartado audiovisual, desde la tarde de este viernes y hasta el domingo podrán seguirse en directo por streaming las semifinales y finales de las competiciones a través de los canales oficiales de YouTube de la Real Federación Española de Patinaje y World Climbing Europe, lo que permitirá seguir las pruebas desde cualquier lugar.