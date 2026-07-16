Jódar da otro salto: jugará la Laver Cup junto a Alcaraz

Rafa Jódar sigue acumulando hitos en una temporada que está confirmando su irrupción en la élite del tenis. La organización de la Laver Cup anunció este miércoles la convocatoria del joven español para formar parte del Equipo Europa, donde compartirá vestuario con Carlos Alcaraz del 25 al 27 de septiembre en Londres.

El madrileño, una de las grandes revelaciones del curso 2026, se une así a un potente conjunto europeo en el que ya estaban confirmados Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik y el propio Alcaraz. El equipo estará dirigido por el legendario Yannick Noah.

El capitán europeo explicó los motivos de la convocatoria de Jódar y destacó el crecimiento que ha experimentado durante esta temporada. "Rafa ha hecho una temporada sorprendente y se ha ganado la oportunidad. Es uno de los jóvenes talentos de nuestro deporte y ha demostrado que pertenece a los grandes escenarios", aseguró Noah.

El extenista francés también puso en valor la actitud competitiva del español. "Lo que más me gusta es la forma en la que compite. Nos trae energía, fe y hambre al Equipo Europa, y estoy ilusionado por darle la bienvenida al grupo", añadió.

Un sueño

Jódar no ocultó la emoción por formar parte de una competición que siempre había seguido como aficionado. "La Laver Cup es algo único en el tenis y no puedo esperar para ser parte del Equipo Europa", afirmó.

El español reconoció que compartir equipo con jugadores a los que admiraba hace solo unos años supone un sueño cumplido. "De pequeño veía a tenistas como ellos y soñaba con compartir equipo algún día. Tener esta oportunidad es algo muy especial", confesó.

Rafa Jódar, durante el torneo de Wimbledon / NEIL HALL

Con la ilusión propia de una de las grandes promesas del circuito, Jódar dejó claro cuál será su objetivo en Londres. "Haré todo lo que pueda para ayudar al Equipo Europa a traer la Laver Cup de vuelta", concluyó.

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La convocatoria supone un nuevo reconocimiento para el excelente año del joven español, que continúa dando pasos de gigante en su progresión y tendrá ahora la oportunidad de competir codo con codo junto a Carlos Alcaraz en una de las competiciones más prestigiosas del calendario.

Fuente: Sport