MUNDIAL 2026
Lionel Scaloni, tras la remontada de Argentina: "Sin palabras, somos únicos, vamos a dejarnos todo para ganar"
El seleccionador de la Albiceleste, emocionado tras el milagroso pase a la final, admitió que "este grupo no deja de sorprenderme". "Vamos a dejarnos todo para ganar", prometió
Clàudia Espinosa
La Argentina de los milagros lo volvió a hacer: defenderá su corona mundial en Nueva York/Nueva Jersey frente a España. Bastaron ocho minutos para culminar una remontada heroica en Atlanta y dejar en el camino a Inglaterra en un duelo intenso, áspero y de escaso brillo futbolístico, decidido por la fe inquebrantable de una Albiceleste que jamás se rinde.
Lionel Scaloni acertó de lleno con los cambios y lanzó a su equipo a por el empate. Thomas Tuchel, en cambio, eligió proteger la ventaja demasiado pronto. Replegó a Inglaterra sobre su propia área y reforzó el bloque con perfiles defensivos como Dan Burn, Ezri Konsa y O'Reilly. Cuando quiso rectificar y devolver ambición a los suyos, ya era demasiado tarde: Leo Messi había guiado otra remontada para la historia.
Enzo, con un obús imparable desde la frontal, y Lautaro, a centro de Messi, firmaron los goles que desataron la locura en Atlanta y metieron a la vigente campeona en una nueva final del Mundial.
Preguntado por una nueva gesta de su selección, Scaloni reconoció sentirse desbordado por las emociones. "Sin palabras, sin palabras. Es una alegría para nuestro país y para nuestra gente. Este grupo no deja de sorprenderme. ¿Te digo la verdad? Vamos a dejarnos todo para ganar. Pero después de esto es difícil intentar ver lo que demuestra esta gente", confesó.
El seleccionador cerró su comparecencia con un mensaje que resume el espíritu de esta Argentina: "Somos únicos, no es arrogancia, es corazón, esta gente nos llevó a ganar el partido. La camiseta, darlo todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado que la sienten como uno más", concluyó.
Fuente: Sport
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundial puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
- Una campeona olímpica visita Tenerife y se viste de maga en la Romería de San Benito: 'Gracias por hacerme sentir tan querida
- Anuncio de las excomponentes de Nueva Línea: publican su primer vídeo desde que se conociera la ruptura del grupo
- Es oficial: los jóvenes menores de 30 años que vivan con sus padres pueden cobrar esta ayuda de la Seguridad Social de 733 euros al mes si cumplen los requisitos
- Tenerife habilita ocho pantallas gigantes para ver la semifinal del Mundial
- De solar para la comisaría de la policía local o para viviendas sociales a aparcamiento para 130 coches en Ofra
- La jueza cita como investigado al director general de Costas de Canarias por las obras de una urbanización de lujo en el sur de Tenerife
- Tragedia en Tenerife: fallece una mujer de 70 años ahogada en el Puertito de Güímar