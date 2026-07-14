Tenerife habilita ocho pantallas gigantes para ver la semifinal del Mundial

Tenerife también se vuelca con la Roja. La selección española, que disputa este martes (20:00 horas) la segunda semifinal mundialista de su historia tras superar a Bélgica en cuartos de final, buscará un billete para la gran final ante la Francia de Kylian Mbappé. Y la Isla se ha engalanado para la ocasión. Un total de ocho municipios instalarán pantallas gigantes para vivir una noche de tintes históricos. Esta noche, al menos por un rato, todo conducirá a la Roja.

Santa Cruz

El Recinto Ferial de Tenerife se convertirá en uno de los grandes puntos de reunión para seguir la semifinal. El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz han acordado instalar una pantalla gigante en la terraza exterior del recinto, con acceso libre y gratuito hasta completar el aforo. Además, en el interior se habilitarán varias pantallas para que quienes disfrutan de la TLP Tenerife no tengan que elegir entre el evento y el partido.

La Laguna

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes, instalará tres pantallas gigantes repartidas por distintos puntos del municipio. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde la Plaza Hermano Ramón, la Plaza San Luis Gonzaga, en Taco, y la plaza del Tranvía, en La Cuesta.

Pantalla gigante por fuera del Recinto Ferial / E. D.

El concejal de Deportes y presidente del OAD, Badel Albelo, destacó que el magnífico papel de la selección española en el Mundial está despertando «una enorme ilusión» y explicó que el objetivo de la iniciativa es que «vecinos y vecinas de diferentes barrios puedan disfrutar juntos del partido y seguir acercando los grandes acontecimientos deportivos a los espacios públicos». El acceso será libre y gratuito hasta completar el aforo.

Candelaria

La Plaza de Santa Ana volverá a ser el lugar de reunión para los fieles de la Roja. El Ayuntamiento instalará una pantalla gigante para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del España-Francia, que arrancará a las 20:00 horas.

Tegueste

La Ciudad Deportiva Los Laureles, en la tierra de Pedri, será el escenario elegido por Tegueste para vivir la semifinal del Mundial. Con entrada libre, el recinto abrirá sus puertas para vivir un nuevo partido del equipo de Luis de la Fuente. El Ayuntamiento anima a los asistentes a «disfrutar del mejor ambiente» y recuerda la importancia de «mantener limpio el recinto» utilizando las «papeleras habilitadas».

La zona Norte

Cuatro municipios del norte de Tenerife instalarán pantallas gigantes para que sus vecinos puedan disfrutar de la semifinal. En Los Realejos, la Plaza de San Agustín acogerá la retransmisión desde las 20:00 horas, con un llamamiento del Ayuntamiento para que los aficionados acudan con «camisetas y banderas para teñir de roja la tarde de emoción compartida del Mundial».

La Orotava trasladará el ambiente mundialista a la Plaza del Quinto Centenario, donde cientos de aficionados podrán reunirse para animar a la Roja. En Icod de los Vinos, la cita comenzará desde las 17:00 en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres con futbolín humano, pintacaras, música y otras actividades previas a la retransmisión del choque en pantalla gigante. A estos municipios se suma Santa Úrsula, que estrenará este martes una pantalla gigante en la plaza principal.