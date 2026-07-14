Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCondena al hermano de SánchezCB CanariasDrogas en TenerifeAhogada en TenerifeColas en el aeropuerto de Tenerife SurNueva Línea
instagramlinkedin

En Directo

MUNDIAL 2026

Francia-España, en directo | Última hora y actualidad del partido de la Roja en semifinales del Mundial

Los de Luis de la Fuente afrontan el duelo de semifinales ante el combinado galo dirigido por Didier Deschamps y con Mbappé, Dembélé y Olise como grandes amenazas

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 España-Francia.

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 España-Francia.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

La selección española de fútbol afronta este martes, 14 de julio, el duelo de semifinales del Mundial del 2026 contra Francia. El precedente reciente más recordado y celebrado entre ambas selecciones es el de la semifinal de la Eurocopa 2024 (2-1). Un precioso gol de Lamine, con esa parábola desde el costado derecho que es marca de la casa, sirvió como carátula de un recuerdo que la posterior victoria española en la final contra Inglaterra convirtió en icónico. Didier Deschamps, técnico del combinado galo, afirmó que, para él, España, "es favorita", tal y como aseguró al principio de la competición.

Sigue en directo la actualidad y última hora del Francia-España.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tinerfeño denuncia a una funcionaria por una notificación entregada a un tercero y acaba pagando 4.000 euros de costas procesales
  2. Confirmado: estos son los horarios de todas las actuaciones del Tenerife Cook Music Fest
  3. El CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz usa seguridad privada en funciones de Policía Local
  4. Lo que era y lo que es: Cuesta Piedra
  5. Quevedo llega a Bajamar: un artista crea un mural en el antiguo Hotel Neptuno con la imagen del cantante de moda
  6. La Seguridad Social cambia las normas: solo podrás cobrar la ayuda anual de 1.380 euros por hijo si tienen menos de esta edad
  7. El Cook Music Fest saca a la venta 200 entradas sorpresa para ver a Don Omar tras agotarse el aforo
  8. La jueza cita como investigado al director general de Costas de Canarias por las obras de una urbanización de lujo en el sur de Tenerife

El Gobierno canario destina 9,5 millones a impulsar el empleo entre jóvenes titulados

El Gobierno canario destina 9,5 millones a impulsar el empleo entre jóvenes titulados

La playa de Las Teresitas se convierte en un gimnasio para mayores: "No me esperaba que mi jubilación fuera así"

La playa de Las Teresitas se convierte en un gimnasio para mayores: "No me esperaba que mi jubilación fuera así"

De solar para la comisaría de la policía local o para viviendas sociales a aparcamiento para 130 coches en Ofra

De solar para la comisaría de la policía local o para viviendas sociales a aparcamiento para 130 coches en Ofra

Tenerife alcanzará este miércoles los 30 grados: la Aemet prevé un nuevo repunte de las temperaturas

Tenerife alcanzará este miércoles los 30 grados: la Aemet prevé un nuevo repunte de las temperaturas

Un esqueleto de T. Rex se vende por 50,1 millones en una subasta en Nueva York

Un esqueleto de T. Rex se vende por 50,1 millones en una subasta en Nueva York

Talleres de envejecimiento activo en Las Teresitas

Talleres de envejecimiento activo en Las Teresitas

Talleres de envejecimiento activo en Las Teresitas

Las mejores imágenes de la 10ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 10ª etapa del Tour de Francia
Tracking Pixel Contents