Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSeguridad privada en Santa CruzTerremoto en CanariasAitor Sanz - CD TenerifeBonos ConsumoMural de Quevedo
instagramlinkedin

FÚTBOL

Arranca la pretemporada del Real Madrid 2.0 de Mourinho

La segunda etapa del portugués en el club blanco comienza con una docena de canteranos y las ausencias de los mundialistas.

Josñe Mourinho, el primer día de pretemporada del curso 2025-26

Josñe Mourinho, el primer día de pretemporada del curso 2025-26 / Real Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El Real Madrid 2026-27 ya ha echado a andar con José Mourinho al mando. El equipo ha celebrado la primera jornada de la pretemporada, en la que se ha celebrado una sesión de reconocimientos médicos por la mañana y se ha celebrado un ligero entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas que ha comenzado a las 17:00 horas.

Reconocimiento médico y entreno

En la lista de convocados para este primer entrenamiento aparecían los nombres de los jugadores internacionales que no han acudido al Mundial como es el caso de Lunin, Militao, Trent, Asencio, Carreras, Mendy, Huijsen, Camavinga, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono. Algunos de estos jugadores están en pleno proceso de recuperación de lesiones largas, como es el caso de Mendy, Militao o Rodrygo. A ellos se sumaban la siguiente lista de canteranos: Mestre, Fran, Melvin, Joan Martínez, Lamini Fati, Lezcano, Valde, Cherif, Cestero, Roberto, Pol Fortuny, Palacios, Ciria, Gabri y Jacobo.

El resto de jugadores que han participado en la copa del mundo se irán incorporando a lo largo de la pretemporada en diferentes oleadas. Así, se espera a Arda Guler el 17 de julio, el 18 llegaría Valverde y el 21 aparecerían Rudiger y Dumfries. Para el 27 de julio se espera a Vinícius y Endrick, llegando el 28 Bernardo Silva, el 31 Brahim y el 1 de agosto Thibaut Courtois. Los jugadores que aún están disputando la competición, como Cucurella, Mbappé, Tchouameni y Konaté aterrizarían entre el 5 y el 10 de agosto, en fecha por determinar aún. Entre ellos destaca que Courtois se ha pasado por Valdebebas esta mañana para que le hicieran pruebas y se descartase que su lesión muscular fuera grave. Ahora se espera que regrese después de sus vacaciones.

Mosaico de los jugadores blancos en el primer día de pretemporada.

Mosaico de los jugadores blancos en el primer día de pretemporada. / Real Madrid

Amistosos en Austria y A Coruña

El debut oficial del Real Madrid está previsto para el 1 de agosto en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, en Austria, donde se medirá a las 18:00 horas a la Fiorentina italiana. Habrá otro partido amistoso ante el Deportivo de La Coruña, en el Trofeo Teresa Herrera, que se jugará el 12 de agosto a las 21:00 horas en Riazor. De momento, son los únicos partidos confirmados por el club blanco en esta pretemporada.

Noticias relacionadas

Tampoco se ha hecho oficial la fecha de la presentación de José Mourinho como técnico blanco ante la afición, que ya lo conoce de la etapa anterior, entre 2010 y 2012. Ni la suya ni la de los jugadores fichados como refuerzos para este curso: Cucurella, Konaté, Bernardo Silva y Dumfries.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tinerfeño denuncia a una funcionaria por una notificación entregada a un tercero y acaba pagando 4.000 euros de costas procesales
  2. Continúa la búsqueda de Airam, desaparecido en La Palma en febrero: un conocido de la infancia asegura haberlo visto
  3. El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria este verano por su comida casera y precios económicos
  4. Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife: vestigio de la dictadura versus referente ciudadano
  5. Acuerdo económico para el pase de Mauro Pittón al CD Tenerife
  6. Romería de San Benito Abad 2026: recorrido, horario y verbena
  7. Confirmado: estos son los horarios de todas las actuaciones del Tenerife Cook Music Fest
  8. Novedades en Nueva Línea: la orquesta ya ha incorporado a dos cantantes

Vehículo volcado en La Matanza

Aena colapsa el sur de Tenerife: oleada de críticas contra el caos causado por la aplicación del 'tasazo' a las guaguas en el aeropuerto

Aena colapsa el sur de Tenerife: oleada de críticas contra el caos causado por la aplicación del 'tasazo' a las guaguas en el aeropuerto

La Aemet prevé temperaturas de hasta 28 grados este martes en Tenerife

La Aemet prevé temperaturas de hasta 28 grados este martes en Tenerife

Rescate del cuerpo de un animal varado en la costa de Lanzarote

Dani García, chef: “La tarta de limón más cremosa se consigue con este paso que muchos hacen mal”

Dani García, chef: “La tarta de limón más cremosa se consigue con este paso que muchos hacen mal”

La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años por estafar con falsos alquileres

La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años por estafar con falsos alquileres

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

Ya es oficial: el perro Júpiter podrá subir al ascensor tras la decisión de la Corte Constitucional colombiana

Ya es oficial: el perro Júpiter podrá subir al ascensor tras la decisión de la Corte Constitucional colombiana
Tracking Pixel Contents