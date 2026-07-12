Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un brillante bólido en el cielo de TenerifeMonumento a Franco en Santa Cruz de TenerifeSunil Rijhwani - Club India del Puerto de la CruzMauro Pittón - CD TenerifeNovedades en Nueva LíneaFestival de Habaneras de Santa Cruz
instagramlinkedin

En el embalse de Ullibarri-Gamboa

Muere un triatleta en el Ironman de Vitoria durante la prueba de nado

Las primeras pesquisas apuntan a que habría podido sufrir una parada cardiaca

Una imagen de archivo del pantano de Ullibarri-Gamboa.

Una imagen de archivo del pantano de Ullibarri-Gamboa. / L. Rico / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Vitoria

Uno de los triatletas que participaba en el Ironman de Vitoria que se celebra este domingo ha fallecido durante la prueba de nado en el embalse de Ullibarri-Gamboa, al parecer a causa de una parada cardíaca, han confirmado fuentes de la organización.

El atleta fue rescatado del embalse por personal de emergencias que le atendió en el lugar e intentó reanimarle sin éxito. La organización ha declinado ofrecer más detalles sobre el fallecido por "respeto al atleta y su familia" y ha trasladado sus condolencias a sus allegados.

Noticias relacionadas

Más de 3.000 atletas participan en el Ironman, en las dos modalidades de distintas distancias, la completa (3,8 kilómetros de natación, 180 en bicicleta y 42,2 kilómetros de carrera a pie) y la media (1,9 km a nado, 90 en bici y 21 a pie).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vandalismo obliga a Santa Cruz de Tenerife a vigilar Los Charcos de Valleseco las 24 horas los fines de semana
  2. Miles de canarios miraron al cielo anoche: el IAC desvela el origen del destello verde que cruzó el Archipiélago
  3. La Seguridad Social cambia las normas: solo podrás cobrar la ayuda anual de 1.380 euros por hijo si tienen menos de esta edad
  4. Dos personas trasladadas al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la TF-5 a la altura de La Laguna
  5. Romería de San Benito Abad 2026: recorrido, horario y verbena
  6. Ethan Happ, el pívot elegido por La Laguna Tenerife
  7. Es oficial: El BOE dice adiós a los ciclistas tinerfeños de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
  8. Caos circulatorio en el aeropuerto Tenerife Sur: fuertes colas y pasajeros al sol por las barreras de acceso para el transporte de viajeros

Muere un triatleta en el Ironman de Vitoria durante la prueba de nado

Muere un triatleta en el Ironman de Vitoria durante la prueba de nado

La etapa 9 del Tour de Francia, en directo | Malemort - Ussel

La etapa 9 del Tour de Francia, en directo | Malemort - Ussel

Cinco migrantes son trasladados al hospital tras llegar un cayuco con 131 personas a El Hierro

Cinco migrantes son trasladados al hospital tras llegar un cayuco con 131 personas a El Hierro

Titsa refuerza desde este lunes once líneas por las Fiestas del Carmen del Puerto de la Cruz

Titsa refuerza desde este lunes once líneas por las Fiestas del Carmen del Puerto de la Cruz

Uno de cada seis ayuntamientos canarios afronta el último año del mandato con un alcalde distinto al elegido en 2023

Uno de cada seis ayuntamientos canarios afronta el último año del mandato con un alcalde distinto al elegido en 2023

Punta de Teno diez años después del derrumbe: más de un millón de visitantes en el paraíso intacto de Tenerife

Punta de Teno diez años después del derrumbe: más de un millón de visitantes en el paraíso intacto de Tenerife

La liberación amorosa

La liberación amorosa

Las rentas más altas en Canarias crecen a un ritmo del 12,7% anual, el doble que la clase media

Las rentas más altas en Canarias crecen a un ritmo del 12,7% anual, el doble que la clase media
Tracking Pixel Contents