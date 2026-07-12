Messi: "Será un partido especial jugar contra Inglaterra"

El argentino Leo Messi ha celebrado el triunfo logrado en los cuartos de final del Mundial contra Suiza, en un duelo en el que tocó "sufrir", y ha avanzado que el partido de semifinales frente a Inglaterra, a la que nunca se ha enfrentado, será "especial" por la histórica rivalidad que une a ambos países. Argentina ganó 3-1 a Suiza en los cuartos de final, en un partido que se resolvió en la prórroga con dos goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

"Para ser honesto, fue un partido difícil. Nos presionaron y no nos dieron ningún espacio. No pudimos jugar como queríamos y el partido fue muy intenso. Después de que marcamos el gol, nos replegamos un poco y defendimos más profundo de lo necesario. También tuvimos problemas para sacar el balón desde atrás y terminamos recurriendo a balones largos, ya sea del portero o de mis centrales", ha dicho Messi, en la zona mixta del estadio Arrowhead de Kansas. "Fue un partido extremadamente difícil pero lo más importante es que terminó bien y que dimos otro paso adelante. Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo", señaló.

En semifinales el rival será Inglaterra, que ganó a Noruega en su partido de cuartos de final. En el recuerdo el partido de cuartos de final del Mundial de México'86 en el que Argentina derrotó a Inglaterra con dos goles de Diego Maradona, uno de ellos tras coger el balón en el centro del campo y marcharse de medio equipo antes de anotar. Ese partido se jugó cuatro años después de la guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido y forma parte de una rivalidad que comenzó veinte años antes en el Mundial de 1966 de Inglaterra.

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"Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial. Es una semifinal pero ahora toca descansar y prepararnos. Venimos con mucho desgaste y eso se nota", concluyó.