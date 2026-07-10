Portugal ya tiene seleccionador nuevo para sustituir a Robert Martínez

El lunes dimitió el seleccionador y el viernes se presentó el nuevo seleccionador. Muy breve ha sido el duelo de Portugal, si es lo que ha habido, tras la dimisión de Robert Martínez después de la derrota frente a España en los octavos de final. La federación presentó a Jorge Jesus, para tomar el relevo en el equipo nacional.

El veterano técnico, de 71 años, firmó un contrato por cuatro temporadas. Hasta el Mundial 2030, que el país luso coorganiza con España y Marruecos, con la esperanza de que la selección granate aspire a cotas más altas de las logradas en las últimas décadas. El tercer puesto de 1966 y el de 2006 son las máximas cotas de Portugal.

Robert Martínez intenta llamar la atención de Cristiano Ronaldo en el partido de los octavos de final del Mundial entre Portugal y España. / Lavandeira Jr / EFE

Del Benfica al Sporting

La elección de Jorge Jesus supone un cambio drástico de planteamiento respecto a Martínez. El nuevo seleccionador exhibe una personalidad muy fuerte, que a veces incurre en la polémica, y se distingue por la intensidad y la exigencia. Fue capaz en 2015 de abandonar el Benfica después de seis temporadas para fichar por el Sporting, el máximo rival ciudadano. El traspaso de ser un águila a ser un león -los apodos de los dos clubs lisboetas- no fue tan exitoso ni la trayectoria fue tan larga, apenas la mitad del tiempo.

De rojo conquistó tres Ligas, una Copa, una Supercopa de Portugal y cinco Copas de la Liga; de verdiblanco, una Copa de la Liga y una Supercopa. Se marchó del Sporting en 2018 por un incidente con ultras que asaltaron el centro de entrenamiento. Regresó al Benfica en 2021.

El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, entrega una camiseta conmemorativa a Jorge Jesus durante el acto de presentación. / PEDRO ROCHA / AFP

Más títulos que derrotas

En Portugal también ha dirigido al Braga, Os Belenenses y el Estrela da Amadora. Su carrera internacional tuvo un pico particularmente exitoso en el Flamengo de Brasil, donde en un año y medio logró todos los títulos por los que compitió el conjunto de Río de Janeiro, entre ellos la Copa Libertadores. Celebró más títulos (cinco) que derrotas por llorar (cuatro),

Antes y después, junto con otra estancia en el Fenerbahce de Turquía, Jorge Jesus pasó por Arabia Saudí. Primero mandó en el Al Hilal; últimamente, en el Al Nassr, donde tuvo a sus órdenes a Cristiano Ronaldo.

Lamine Yamal consuela a Cristiano Ronaldo tras la eliminación de España a Portugal em el Mundial el pasado lunes. / SAM WASSON / EFE

La relación con Cristiano

Sabedor de que la figura del capitán de la selección crea controversia por los 41 años que tiene, el técnico aseguró: "Cristiano nunca será un problema para la selección".

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"Cuando creía que tenía que jugar, jugaba; cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba", sostuvo Jorge Jesus, que quiso reivindicar el mando en plaza. "Lo sustituí 16 veces. Por lo tanto, nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es él, y otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones", dijo con rotundidad, sin aclarar si cuenta con el delantero o no. "Siempre que esté en condiciones de ser convocado, haré lo que considere mejor para la selección", añadió.