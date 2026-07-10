Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCorredor tinerfeño de 75 añosColchonetas en Las TeresitasEnfermeros canarios en el exteriorNueva LíneaNuevo parque en Santa Cruz de Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

España-Bélgica, en directo | Última hora del partido de cuartos de final del Mundial 2026

La Roja necesita encontrar la mejor versión de dos futbolistas trascendentales Lamine Yamal y Pedri, para jugar a las semifinales

Mikel Oyarzabal, el goleador de la selección española.

Mikel Oyarzabal, el goleador de la selección española. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. Quintana / P. Constantino

España afronta este viernes los cuartos de final de un Mundial por sexta vez en su historia. Sólo los ha superado una vez, y fue campeona, en Sudáfrica 2010. Lo hará tras vencer a Portugal con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 y frente a una Bélgica consciente de que España es favorita, pero que ya sabe lo que es darle la vuelta a situaciones adversas.

Siga aquí el minuto a minuto del partido.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los propietarios mayores de esta edad no están obligados a ser presidentes de la comunidad
  2. Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife envía por error 60.440 notificaciones
  3. Al descubierto el misterio de las excomponentes de Nueva Línea
  4. Sanción de 30.000 euros a la empresa de parques y jardines de Santa Cruz de Tenerife
  5. Una mujer de 80 años es hospitalizada tras el incendio de una vivienda en el sur de Tenerife que obligó a evacuar el edificio
  6. La taberna de Tenerife que conquista con sus elaboraciones y trato cercano: la tortilla de aguacate es obligatoria
  7. Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
  8. El barrio de El Coromoto, en La Laguna, abre un albergue para mayores y migrantes en el antiguo Hostal Berlín

693 personas opositan en Canarias a una de las 3.200 plazas de ingreso en la Guardia Civil

693 personas opositan en Canarias a una de las 3.200 plazas de ingreso en la Guardia Civil

Canarias pide al Ministerio "replantearse su posición" con respecto a la huelga de médicos

Canarias pide al Ministerio "replantearse su posición" con respecto a la huelga de médicos

España-Bélgica, en directo | Última hora del partido de cuartos de final del Mundial 2026

España-Bélgica, en directo | Última hora del partido de cuartos de final del Mundial 2026

Un policía fuera de servicio y varios vecinos rescatan a nueve perros atrapados por un incendio en La Rioja

Un policía fuera de servicio y varios vecinos rescatan a nueve perros atrapados por un incendio en La Rioja

Pantallas gigantes en Tenerife para el España-Bélgica: ubicaciones y la polémica en La Laguna

Pantallas gigantes en Tenerife para el España-Bélgica: ubicaciones y la polémica en La Laguna

El callejón Bouza de Santa Cruz permanecerá cerrado tres semanas por obras de asfaltado

El callejón Bouza de Santa Cruz permanecerá cerrado tres semanas por obras de asfaltado

El Cabildo de La Palma obliga por decreto a los ayuntamientos a invertir para acabar con las fugas de agua

El Cabildo de La Palma obliga por decreto a los ayuntamientos a invertir para acabar con las fugas de agua

Arranca la ejecución del tramo de la TF-5 entre Ofra y El Chorrillo tras 30 años

Arranca la ejecución del tramo de la TF-5 entre Ofra y El Chorrillo tras 30 años
Tracking Pixel Contents