¿Qué producto típico de Canarias ayudó a Merino a marcar el gol de la victoria de España ante Portugal en el Mundial? El jugador de la selección española guarda un pasado isleño que lo vincula al gofio, la harina tostada que era la base de la dieta de los guanches, los primeros pobladores de la isla, que sigue siendo un producto de uso diario en el Archipiélago.

La historia la acaba de recordar el portal canario digital de información deportiva 8sports. Poco después de nacer, Mikel Merino, futbolista del combinado nacional de 30 años que milita en el Arsenal, campeón de la liga inglesa, vivió dos años en Gran Canaria.

Su padre, el que también fuera jugador de fútbol Miguel Merino, jugó desde 1997 hasta 1999 en la Unión Deportiva Las Palmas, periodo en el que marcó dos goles. En unas declaraciones de su hijo Mikel, este recordaba que de niño le encantaba el gofio y cuando empezó a hablar llegó a tener acento canario.

"De niño, mis padres me decían que no paraba de comer gofio, que me encataba", comentó Mikel Merino, jugador cuyo gol con la roja ante Portugal, este lunes 6 de julio de 2026, permitió a España ganar el partido por 1-0 y clasificarse para los cuartos de final.

El deportista, nacido en Pamplona, también admitió que cuando empezó a hablar "tenía acento canario que he perdido". Los Merino guardan un grato recuerdo de sus años de estancia en las Islas, que como se ve marcaron la progresión del pequeño Mikel, hoy convertido en una de las estrellas de la selección española.

Mikel Merino chuta en la jugada que dio el gol de la victoria a España ante Portugal este lunes 6 de julio de 2026. / Efe

Ha pasado mucho tiempo desde que el recién nacido Merino devoraba el gofio hasta ahora pero seguramente las propiedades de este superalimento canario hecho de cereales tostados le dieron la fuerza que lo ha convertido en la actualidad en uno de los mejores futbolistas de España. ¿Lo ayudará a marcar otro gol este viernes 10 de julio en los cuartos de final frente a Bélgica?