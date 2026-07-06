MUNDIAL 2026
De la Fuente: "Era una final anticipada y hemos sabido sufrir"
El seleccionador español se mostró muy feliz tras ganar a Portugal y remarcó la importancia de los jugadores que salieron de refresco
Toni Munar
Luis de la Fuente consiguió media victoria desde el banquillo. En la jugada del gol de Merino participaron tres de los cambios que el seleccionador sacó al terreno de juego para intentar conseguir el pase a cuartos de final: Fabián, Ferran Torres y el propio jugador navarro
Unos cambios que fueron clave para conseguir meter mano a una Portugal que se estaba defendiendo bien y conseguir un resultado muy importante ante uno de los rivales más duros:
"Ha sido un partidazo. Dos superequipos. Era una final anticipada; hemos sufrido hasta el final. Los dos hemos demostrado que queríamos ganar. Hemos hecho un partido muy completo. Los jugadores importantes son los que salen del banquillo y nos han dado la energía para culminar el partido", dijo el seleccionador al terminar el encuentro.
La charla que tuvo con los jugadores de refresco consiguió darle más fuerza y potencia a España en los metros finales, algo que le había costado en el resto del partido: "Le he dicho a Merino y a los demás que jugara como siempre. Ya estábamos pensando un poco en darles ritmo para afrontar la prórroga sin acabar de entrar. Ha sido magistral su actuación. Tenemos 26 jugadores de un nivel altísimo".
España ya espera rival en cuartos de final y se decidirá esta madrugada entre Bélgica y Estados Unidos. Luis de la Fuente tiene claro que le da igual el rival, que él está feliz por estar en la siguiente ronda del Mundial 2026: "A estas alturas de la competición nos da igual. Estamos felices".
Fuente: Sport
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