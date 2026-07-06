España-Portugal, en directo | Última hora del partido de octavos de final del Mundial

Portugal y España se ven las caras este lunes en Dallas por un puesto en cuartos de final. El sueño del primer Mundial de Cristiano se enfrenta a la solidez defensiva de la selección española, sin goles encajados en los cuatro partidos del torneo hasta la fecha. Eso sí, le llega un reto mayor, la única selección que ha arrebatado un título a los de Luis de la Fuente.

Sigue aquí en directo el partido de octavos de final del Mundial 2026.