Alex Corretja (extenista, 52 años): «Lo de Carlos Alcaraz estaba siendo algo utópico»

Con elogios a Carlos Alcaraz, tanto por su juego como por su manera de gestionar todo lo que se ha generado a su alrededor, Alex Corretja no se atreve a vaticinar si el murciano acabará siendo el mejor de la historia. En parte porque barrunta que se abrirá el abanico de candidatos a ganar alguno de los cuatro grandes.

Hablemos de actualidad. ¿Qué puede estar pasando ahora en la cabeza de Carlos Alcaraz al ver que no sale del túnel de las lesiones?

Supongo que está siendo una época muy difícil para él, pero a la vez de mucho aprendizaje, algo que estoy convencido le va a ayudar para el futuro para saber qué cosas le convienen. Es verdad que ha debido ser un varapalo muy potente, porque le llegaba todo muy rodado, pero también pienso que todo esto le puede venir bien para darse cuenta de que lo que había conseguido no era ni medio normal, sino una heroicidad ganando todo, ser el número uno más joven y en conseguir los cuatro grandes... Eso no era normal, sino algo súper utópico. Creo que ahora ya está empezando a ver la luz al final del túnel, aunque lo lógico sería que le lleve un tiempo volver a recuperar su mejor nivel y su mejor forma.

Alex Corretja, durante la entrevista. / El Día

¿Lo del murciano era quizá un freno necesario? Lo pregunto en base a dos argumentos: las comparaciones continuas con Rafa Nadal, y también esa exagerada precocidad que existe en el deporte de élite...

Honestamente, para mí no es el caso, porque creo que Carlos nunca se ha comparado con Rafa, ni con Federer, ni con Djokovic, ni...

Pero no él, sino el entorno...

Sí, sí. Pero lo importante es él. Es normal que desde fuera se le compare con ellos y se vea lo qué, a una determinada edad, habían hecho todos esos que nombré, o también Mats Wilander, Boris Becker o Bjorn Borg. Pero todo, para mí, le ha afectado cero, porque él tiene su propia identidad, y eso es clave para triunfar. Lo que sí creo es que él tenía una idea de lo que le hacía ilusión del tenis, como ser el mejor de la historia, pero a medida que ha ido pasando el tiempo se ha dado cuenta de la repercusión mediática y mundial que tiene, y también ha comprobado que su personaje conlleva un peaje muchísimo más potente de lo que él hubiera imaginado en su vida. Se ha convertido en una persona mundialmente conocida, allá donde va, y todo eso, te agota. Y eso es algo que está sabiendo gestionar de una forma ejemplar.

Entiendo que entonces a estos niveles es casi más importante lo mental que lo físico...

Sí. Toda esa saturación mental que a veces muestra es lógica. Lógica porque estamos hablando de un chico muy normal, súper natural, súper sano y muy auténtico. Es un asunto que rueda sobre lo que te exige tu nueva vida, y con apenas 20 años, o menos, no es tan fácil de gestionar.

Todas esas comparaciones de las que hablaba van a estar ahí siempre... ¿Es muy aventurado hacer cábalas de si acabará superando los números de los mejores?

Es imposible aventurarse porque uno nunca sabe lo que va a suceder. Y no hablo solo de lesiones, sino también de motivaciones, de cómo evolucione el circuito... ¿Que tiene calidad y posibilidades de seguir creciendo y seguir haciendo historia en el tenis? Por supuesto. ¿A dónde va a llegar? Eso es hablar por hablar. No hay duda de que Alcaraz es un fuera de serie y que su potencial es absolutamente ilimitado. ¿Dónde llegará? Ni idea.

Con todo este nuevo panorama, ¿habrá un dominador claro del circuito en los próximos años?

Creo que lo normal es que se reparta un poco más de lo que sucedió en los últimos dos años, en los que hubo dominio casi abrumador. Sí es verdad que tanto Alcaraz como Sinner están por encima del resto, no es muy lógico que lo ganen todo. Creo que ahora se abrirá todo un poco más. Ya lo vimos en Roland Garros con Zverev; y pienso que también sucederá en Wimbledon y en el US Open. Que haya otros jugadores que empiecen a creer en sus posibilidades.

¿Y a quién ve ganando Wimbledon?

Precisamente por eso que comento no me arriesgo a hacer un pronóstico definido. Evidentemente en el lado masculino claro que se puede hablar de Janick Sinner como máximo favorito, aunque quizá le falta algo más de rodaje; mientras que en el femenino está todo mucho más abierto.

Al igual que le pudo suceder a varios españoles que fueron coetáneos de Rafa Nadal, ¿los que coinciden ahora con Alcaraz pueden verse algo opacados por las actuaciones del murciano?

Es verdad que Rafa pudo eclipsar al resto, pero nosotros, dentro, sabemos lo que hay. Precisamente porque lo de Rafa Nadal no era normal, y te diría que hasta irrepetible. Quizá en la calle, no se veía así; pero tú no puedes vivir pendiente de la calle, sino de lo que tú has sentido y lo que tú has dado. Eso es lo que te debe dejar tranquilo. Hoy en día no hay duda de que Alcaraz será el buque insignia de esta generación, pero eso no tiene que eclipsar lo que debe ser, si todo va normal, una grandísima carrera por parte de Rafa Jodar, que creo que acabará conectando. Es más, lejos de que lo eclipse, creo que se van a complementar. Y también le irá bien a muchos más españoles que lo hagan.