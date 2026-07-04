Cabo Verde roza el milagro, Egipto espera a Argentina y Colombia sabe sufrir: Esto es lo que pasó esta noche en el Mundial

Va avanzando la ronda de dieciseisavos en el Mundial y ya conocemos a tres octavofinalistas más: Egipto, Argentina y Colombia avanzan. Se quedan fuera del Mundial Australia, Cabo Verde y Ghana.

Egipto consiguió superar la primera eliminatoria mundialista de su historia. La selección africana derrotó a Australia en la tanda de penaltis tras empatar al término de los 120 minutos. Ashour adelantó a Egipto en la primera parte, pero un gol en propia puerta de Hany al inicio de la segunda permitió a Australia igualar el encuentro. Ya en el minuto 90, Beach, el portero australiano, realizó una espectacular parada para mantener con vida a su selección.

El seleccionador del conjunto oceánico cambió de guardameta justo antes de la tanda de penaltis para dar entrada a Ryan, portero del Levante, aunque la decisión no dio resultado. Australia falló dos lanzamientos y, finalmente, Abdelmaguid marcó el penalti decisivo para clasificar a Egipto para los octavos de final, donde se enfrentará a Argentina. Hamza Abdelkarim entró al terreno de juego en el minuto 106 de la prórroga.

La vigente campeona del mundo sufrió mucho más de lo esperado para dejar atrás a la gran revelación del torneo. Leo Messi avanzó a los argentinos en otra obra de arte, pero Cabo Verde lo igualó en el segundo tiempo para enviar el partido a la prórroga. Lisandro Martínez volvió a poner por delante a Argentina, pero Lopes Cabral lo igualó con un golazo que dejó helados a los sudamericanos. Finalmente, el Cuti Romero aprovechó un gran centro de Messi para sentenciar el partido en el minuto 111.

Vozinha volvió a ser clave para Cabo Verde evitando goles argentinos. El portero se marcha tras un gran Mundial con dos exhibiciones ante España y Argentina. Además, los africanos no han perdido ni un encuentro del Mundial en 90 minutos tras haber jugado ante tres campeonas del mundo: Argentina, España y Uruguay. Tremendo.

El combinado cafetero no fue el equipo que deslumbró al mundo ante Portugal, pero consiguió lo más importante: clasificarse para los octavos de final. Un solitario gol de Jhon Arias le bastó al conjunto sudamericano para dejar atrás a una muy pobre Ghana que prácticamente no tiró a puerta. Colombia pone los pies en los octavos de final, donde se enfrentará a Suiza; si los cafeteros pasan, habrían igualado su mejor marca en la historia de los Mundiales.

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Todas las selecciones africanas, menos Túnez, pasaron la fase de grupos, pero a octavos solo se clasificaron Egipto y Marruecos.

AGENDA – Sábado 5 de julio (hora española) 19:00: Canadá - Marruecos

Canadá - Marruecos 23:00: Paraguay - Francia

Fuente: Sport