Los posibles rivales de España en los octavos de final del Mundial 2026

Llega la hora de la verdad en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La selección española no ha mostrado su mejor versión en la fase de grupos, pero aun así ha logrado clasificarse para los dieciseisavos de final como primera de su liguilla y Austria, segunda del Grupo J, será su rival en la primera ronda eliminatoria. Los de Ralf Rangnick exigirán al máximo a la Roja para empezar el tramo decisivo de la competición, en el que ya no hay margen de error.

Sin Nico Williams ni Yéremy Pino, lesionados, y con Víctor Muñoz en la recta final de su recuperación, Luis de la Fuente tendrá que exprimir el fondo de armario para armar el once y vencer a una Austria que, aunque no es una selección de primer nivel, ha demostrado en los primeros tres partidos que es competitiva. Llega a los dieciseisavos con un balance de una victoria (3-1 ante Jordania), un empate (3-3 frente a Argelia) y una derrota (2-0 contra Argentina) en la fase de grupos.

A diferencia de los tres rivales que ha tenido hasta ahora (Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay), la selección española se verá las caras con un equipo que, salvo sorpresa, no se cerrará. El combinado austríaco es propositivo e intentará 'golpear' a la Selección, aunque en este escenario la Roja debería ser favorita por la calidad de sus futbolistas. En un Mundial, sin embargo, no se puede dar nada por sentado.

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En caso de superar los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, España se enfrentará en octavos al vencedor de la eliminatoria entre Portugal y Croacia. El conjunto luso no ha podido acabar en primera posición de su grupo, el K, y se verá las caras contra el cuadro balcánico, lejos de su mejor versión pero siempre competitivo.