Tenis
Badosa desaprovecha un 5-2 para cerrar el partido y sufre otra cruel derrota en Wimbledon
La española, número 140 del ránking WTA, se despidió del torneo ante la estadounidense Emma Navarro, 24 del mundo, por 4-6, 6-3 y 7-5.
Redacción
La española Paula Badosa, número 140 del ránking WTA, se despidió de Wimbledon tras desaprovechar un 5-2 en el set definitivo y para acabar siendo derrotada por la estadounidense Emma Navarro, 24 del mundo, por 4-6, 6-3 y 7-5.
Badosa, cuyo mejor resultado en el torneo británico es la cuarta ronda y el año pasado cayó a las primeras de cambio, tuvo la opción de cerrar con el saque, pero tras recibir la rotura de servicio, se vino a bajo y acabó perdiendo pr 7-5, en un duelo que duró 2 horas y 23 minutos.
Cuatro dobles faltas
En el primer set, a pesar de registrar cuatro dobles faltas y tener que salvar cuatro bolas de 'break' en contra, la española, de 28 años, aprovechó sus oportunidades y una único quiebre en el noveno juego fue suficiente para que se adelantara en el marcador.
Ya en la segunda, ambas tenistas pusieron a buen recaudo su saque hasta el sexto juego, donde la estadounidense rentabilizó los errores de Badosa para romperle el servicio y mandar el duelo al set definitivo.
Cinco juegos seguidos
A pesar del golpe, Badosa mantuvo la calma y mostró su carácter ganador, solventando los contratiempos al servicio y rompiendo el saque de su rival en el cuarto juego para ponerse 5-2 arriba.
En ese momento, la estadounidense dio un paso hacia delante y consiguió quebrar el saque de la española en dos ocasiones y sumar cinco juegos de manera consecutiva para pasar a segunda ronda y acabar con la andadura de Badosa en Wimbledon.
Fuente: El Periódico
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