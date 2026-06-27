NATACIÓN
La neerlandesa Steenbergen establece un nuevo récord del mundo de los 100 libre
La neerlandesa se proclamó campeona del 'Trofeo Settecolli'
EFE
La neerlandesa Marrit Steenbergen estableció un nuevo récord del mundo de los 100 metros libre tras imponerse este sábado en la final del 'Trofeo Settecolli' de Roma con un crono de 51.68 segundos.
Steenbergen, vigente campeona del mundo, rebajó en 3 centésimas la anterior plusmarca universal, que estaba en posesión de la sueca Sarah Sjöström con tiempo de 51.71 segundos desde los Mundiales de Budapest de 2017.
Un nuevo récord del mundo que se sustentó en el espectacular segundo largo firmado por la neerlandesa, que completó los segundos cincuenta metros en un tiempo de 26.70 segundos.
Este registro permitió a Marrit Steenbergen, de 26 años, no sólo superar a la hongkonesa Siobhan Haughey, que era primera en el ecuador de la prueba, sino arrebatar también la plusmarca universal a la sueca Sjöström.
- La pastelería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los más golosos: bandejas de 10 pastelitos por 3,50 euros
- Un “sinvergüenza” fuera de micro incendia el pleno de Santa Cruz de Tenerife
- La Lotería Nacional 'premia' a Tenerife con 30.000 euros
- Fallece Ana Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad
- Denuncian el robo en las instalaciones de un campo de fútbol de Tenerife
- El Gobierno de Canarias decreta tres días de luto por las víctimas de los terremotos de Venezuela
- El acusado del homicidio de un turista británico en Tenerife y uno de sus compinches tenían antecedentes por delitos violentos
- El CB Canarias tira de viejos conocidos: Kyle Guy y Nico Brussino, opciones serias para la 26/27