Sudáfrica jugará la fase eliminatoria del Mundial por primera vez: esta es su historia

La selección de Sudáfrica dio esta pasada madrugada la primera gran sorpresa de este Mundial. Contra todo pronóstico, los sudafricanos vencieron a Corea del Sur (1-0), una victoria que daba la clasificación a dieciseisavos de final. Se trata de la primera clasificación en una fase final de la Copa del Mundo en la historia del país.

El gran héroe de la noche fue Thapelo Maseko, un jugador de 22 años que juega cedido en el AEL Limassol de la liga de Chipre -compartiendo vestuario con el Memo Ochoa, portero de México-. El joven delantero no hizo una temporada brillante, pues solo anotó dos goles en 22 partidos disputados. Pero Maseko se ha erigido como el autor del gol más importante de su selección.

Canadá, su rival en dieciseisavos

Sudáfrica ya había disputado tres Mundiales a lo largo de su historia, pero nunca pasó de la fase de grupos. Ahora, en su cuarta edición, el empate ante la República Checa y el triunfo contra Corea del Sur le valen a los 'Bafana Bafana' para avanzar a los dieciseisavos de final. El rival a vencer en esta eliminatoria es Canadá, uno de los países anfitriones de esta Copa del Mundo.

Eliminada con cuatro puntos en dos ediciones

Hablando de Sudáfrica y anfitriones, no se puede pensar en otra cosa que no sea el Mundial de 2010, edición que ganó la selección española de Vicente del Bosque. En aquel torneo en casa, el conjunto africano firmó un gran papel. Con una victoria contra Francia y un empate en el partido inaugural contra México, la selección anfitriona no avanzó a octavos por la diferencia de goles. Con cuatro puntos, empatados con México, los sudafricanos se quedaron de su Mundial de la forma más dura posible.

En 2002, los 'Bafana Bafana' pasaron por la misma historia; se quedaron aún más cerca de disputar su primera fase eliminatoria en un torneo mundialista. La selección sudafricana empató con Paraguay y ganó a Eslovaquia, pero una derrota ante España le dejó en tercera posición a solo un gol de Paraguay, que con cuatro puntos fue la segunda clasificada.

El primer Mundial de Sudáfrica

La primera Copa del Mundo en la que se clasificó Sudáfrica fue la de Francia 1998. Pero antes, el país sufrió un largo veto por parte de la FIFA debido al sistema de segregación racial conocido como 'apartheid', que finalizó a principios de los noventa. Con la transición democrática y la elección de Nelson Mandela como primer presidente de la República de Sudáfrica, la selección del nuevo estado volvió a las competiciones FIFA.

Pocos años después, los sudafricanos se clasificaron para su primer Mundial. El debut de los 'Bafana Bafana' en Francia 1998 fue ante la anfitriona; 'Les Bleus' no perdonaron y vencieron por 3 a 0. La selección de Sudáfrica logró un empate contra Dinamarca y otro frente a Arabia Saudí, dos puntos que no le valieron para llegar a octavos.