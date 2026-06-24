Budimir salva los muebles para Croacia y elimina a Panamá

Los viejos rockeros nunca mueren, y aunque a Croacia le está costando dar el cambio generacional, Ante Budimir entró al césped como un niño con zapatos nuevos y a sus 33 años, le solucionó la papeleta a una Croacia estancada ante la valiente, pero muy inocente, Panamá. A los ajedrezados solo les valía la victoria y la consiguieron con sangre, sudor y lágrimas. Los panameños quedaron eliminados con la cabeza alta y el objetivo todavía pendiente de lograr su primera victoria en un Mundial.

Se esperaba una reacción inmediata de Croacia tras el mal partido ante Inglaterra, pero hubo que esperar al segundo tiempo para visualizarla. Y es que la Panamá de Thomas Christiansen se le subió a las barbas y pese a sus limitaciones, fue superior a los balcánicos en los primeros 45 minutos de juego. Los 'canaleros' merecieron irse a los vestuarios por delante en el marcador.

Luka Modric, en su internacionalidad número 200 con Croacia, no tenía su noche y sus compañeros tampoco estaban a la altura. Panamá se lo fue creyendo y se lanzó en rápidos ataques que desarbolaron a los de Zlatko Dalic.

El 'Puma' rozó la campanada

José Luis Rodríguez, apodado 'El Puma' como no podía ser de otra manera, estuvo muy cerca de dar la campanada a los 23 minutos, cuando cabeceó libre de marca y menos mal para los croatas que Livakovic la rozó con el guante para que el balón se estrellara en el travesaño.

Fue tan decepcionante el primer tiempo de los ajedrezados que el propio meta de Croacia, ex del Girona, se tuvo que girar hacia su público para pedirles apoyo.

Budimir marca y Livakovic salva

Croacia necesitaba algo más que el empuje de sus aficionados desplazado al Estadio de Toronto y Dalic dio entrada en la reanudación a Budimir y Kramaric por Musa y el todavía 'cityzen' Gvuardiol, que cuajó una participación decepcionante.

A sus 33 años, Ante Budimir consiguió celebrar su primer gol en un Mundial, y de paso, desatascar a Croacia. El delantero de Osasuna (nunca un futbolista rojillo había marcado en un Campeonato del Mundo) resolvió con su habitual eficacia una acción colectiva muy bien hilvanada de los europeos. 'Taconcito' para la pared, gran internada y centro desde la derecha de Stanisic y gol del delantero que apenas llevaba ocho minutos sobre el verde.

Thomas Christiansen, el seleccionador de Panamá, contra Croacia / EFE

Parecía que las aguas volvían a su cauce para los croatas, y más cuando Pasalic, solo tres minutos después, en el 56', tuvo el segundo en sus botas. Pero el meta panameño Orlando Mosquera le aguantó la vaselina.

...y entonces, Panamá volvió a sentirse fuerte y a no renunciar a su sueño. Lo evitó Livakovic con una doble intervención espectacular a Murillo. Y ante el cabezazo de Harvey en la acción posterior. Todo ello antes de la pausa de hidratación.

Tras la interrupción que Infantino justifica con uñas y dientes, Panamá lo siguió intentando, sobre todo con las internadas por la izquierda del 'Puma' Rodríguez. Harvey disparó al lateral de la red en el 79', un minuto antes de que Luka Modric fuera sustituido en medio de una tremenda ovación.

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Croacia sumó sus tres primeros puntos, pero no convenció. Lejos parece quedar de aquella selección finalista en 2018 y tercera en 2022, pero ya se sabe que es un país luchador y nunca se les puede infravalorar. Frente a Ghana se disputarán el pase y previsiblemente, el segundo puesto.