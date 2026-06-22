«Queremos llevar el Circuit hacia un espacio cada vez más abierto, diverso y conectado»

Del 17 al 19 de julio, el Circuit de Barcelona-Catalunya vivirá una de las transformaciones más importantes de su historia reciente abriendo sus puertas a la escalada, el skateboarding, el scooter freestyle, el roller freestyle y otras disciplinas urbanas con la celebración de GRAVITEO Urban Sports Festival. Más de diez disciplinas, además de competiciones europeas y nacionales y zonas destinadas a la práctica por parte de los asistentes.

Detrás de esta apuesta se encuentra Ignasi Armengol (Barcelona, 1974), director general de Fira Circuit, empresa que gestiona la actividad del Circuit de Barcelona-Catalunya, que explica en una charla exclusiva las razones que han llevado al recinto a impulsar un proyecto que pretende conectar deporte, cultura urbana, industria y entretenimiento en un mismo espacio.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de Cupra, ColaCao y Azulmarino New travel. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Transformación dentro de su plan estratégico

Para Armengol, la llegada de GRAVITEO no es fruto de una oportunidad puntual, sino de una estrategia planificada. “El impulso de GRAVITEO responde a una visión muy clara: evolucionar el Circuit hacia un espacio cada vez más abierto, diverso y conectado con la sociedad. Desde la llegada de Fira Circuit, uno de nuestros objetivos estratégicos es ampliar los usos de la instalación más allá del motor, incorporando nuevas disciplinas, formatos y públicos”.

Según explica, la organización de un festival de deporte urbano ya figuraba dentro del plan estratégico de diversificación de la instalación, “la gran oportunidad ha sido poder impulsarlo conjuntamente con Prensa Ibérica, una referencia en el ámbito de la comunicación, lo que nos permite reforzar tanto el alcance como el impacto del proyecto”.

Nuevas disciplinas

La apuesta por disciplinas urbanas “supone un paso natural en la evolución del Circuit como infraestructura polivalente. Abrirnos a estos deportes significa ampliar nuestra base de público, enriquecer la actividad del recinto y proyectar una imagen más dinámica e inclusiva”. En su opinión, esta nueva línea permite al Circuit posicionarse “como un espacio capaz de acoger tanto grandes competiciones de motor como nuevas tendencias deportivas y culturales, consolidando ese proceso de transformación que estamos impulsando. GRAVITEO contribuye a consolidar una imagen más versátil y abierta del Circuit”.

Esa transformación no se limita únicamente a incorporar nuevas competiciones. Armengol considera que las características propias del Circuit ofrecen un escenario difícilmente comparable para el desarrollo de este tipo de eventos. “El Circuit ofrece unas condiciones únicas: dimensiones, versatilidad, capacidad organizativa y experiencia en la gestión de eventos de gran formato”.

Experiencia que va de la competición al B2B

Según detalla, GRAVITEO —que tendrá carácter gratuito adquiriendo un ticket previo— ha sido concebido como una experiencia integral, “esto permite llevar los deportes urbanos a otro nivel, combinando competición de alto rendimiento con exhibiciones, actividades abiertas y experiencias participativas”.

Y existe un elemento adicional que diferencia el proyecto de otras propuestas similares: “GRAVITEO se plantea como una experiencia global. A las tres dimensiones esenciales —los campeonatos, las exhibiciones y la posibilidad de que el público pueda practicar— incorporamos una cuarta que es clave para nosotros: el ámbito profesional”.

Ese componente profesional se materializará a través de un espacio específico dirigido a empresas, marcas y profesionales del sector. “Hablamos de un espacio B2B que incluye la celebración de un congreso, mesas redondas, presentaciones de producto de marcas líderes y punto de encuentro para profesionales del sector”. La iniciativa contará con el respaldo de Urban Sport Congress y con la presencia de deportistas destacados que compartirán sus experiencias.

La importancia de ser un evento gratuito

Uno de los aspectos más llamativos de esta primera edición será su carácter gratuito. Una decisión que Armengol considera fundamental para el crecimiento futuro del proyecto.

“Es un elemento clave. Este primer año hemos considerado muy oportuno hacerlo gratuito para darlo a conocer y para facilitar que familias y ciudadanía de todo el país puedan acercarse y descubrir los deportes urbanos. Es una experiencia única y queremos que sea lo más accesible posible”.

Además, subraya el director general, se pretende “demostrar que esta es solo la primera edición de un proyecto con vocación de continuidad. GRAVITEO nace con la voluntad de crecer y consolidarse en los próximos años”.

Cuando se le pregunta si le gustaría que el Circuit se convirtiera en una referencia europea de los deportes urbanos, su respuesta es contundente. “Sin duda, es una aspiración que encaja plenamente con nuestra estrategia. Queremos que el Circuit sea un referente no solo en motor, sino también en la organización de grandes eventos en sentido amplio. Si GRAVITEO se consolida, puede ser un primer paso para posicionarnos como un hub europeo de deportes urbanos, aprovechando nuestra experiencia, nuestras instalaciones y nuestra capacidad de atraer eventos de proyección internacional”.

Armengol considera que el festival simboliza perfectamente el momento que atraviesa el recinto. “GRAVITEO simboliza muy bien el momento de transformación que está viviendo el Circuit. Apostamos por diversificar, innovar y abrirnos a nuevas audiencias sin renunciar a nuestra esencia. Es un proyecto que combina deporte, cultura, industria y participación ciudadana, y que refleja nuestra voluntad de generar impacto económico, social y cultural en el territorio. Estamos convencidos de que es el inicio de una línea de trabajo con mucho recorrido”, concluye el director general de Fira Circuit.