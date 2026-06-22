HITO
Olatz Rivera se convierte en la segunda mujer que arbitrará partidos de LaLiga
La vasca acompañará a Marta Huerta en Segunda División, mientras que Guillermo Cuadra y Alejandro Muñiz se caen de la plantilla de Primera
Tras Marta Huerta de Aza, ascendida hace dos temporadas, Olatz Rivera Olmedo se convertirá el próximo curso en la segunda mujer que arbitre partidos de LaLiga. El Comité Técnico de Árbitros ha publicado este lunes sus informes arbitrales en los que se recoge la promoción de la colegiada vasca a Segunda División, que compatibilizará esa labor con la que ya ejercía en la Liga F.
Nacida en Bilbao hace 29 años, aunque residente en Zaragoza, Rivera se ha asentado en los últimos años como una de las referentes del arbitraje femenino español. Esta temporada dirigió la final de la Copa de la Reina y lleva desde 2017, cuando apenas tenía 21 años, dirigiendo partidos de la Primera División femenina. En fútbol femenino, es árbitra internacional desde 2022, integrando la categoría Élite, la máxima que existe, desde 2024. También en esa faceta siguió la estela de Marta Huerta, siendo la segunda mujer en lograrlo.
Los cambios en Primera
El ascenso de Rivera es una las principales novedades del arbitraje español para la próxima temporada. La otra es el descenso de dos árbitros internacionales, Guillermo Cuadra Fernández y Alejandro Muñiz Ruiz. Históricamente, el CTA solía proteger a los colegiados con escarapela, pero Fran Soto ha decidido acabar con esa ley no escrita y valorar el rendimiento de los colegiados sin importar si son o no internacionales.
Ambos, en lugar de pitar en Segunda, se integran en la plantilla de árbitros VAR que supervisan partidos en las dos categorías. De ese equipo se cae Pablo González Fuertes, el polémico colegiado que, junto a Ricardo de Burgos, protagonizó la rueda de prensa previa a la final de Copa de 2024 que llevó al Real Madrid a amenazar con no presentarse al partido, tras sentirse directamente atacado.
Junto a Guillermo Cuadra y Alejandro Muñiz, también causan baja en Primera Iosu Galech y José Luis Guzmán. Las cuatro vacantes serán ocupadas por Lluis Bestard, Joan Ander González, Carlos Muñiz y Manuel Jesús Orellana. Además, Víctor García Verdura y Alejandro Quintero González serán propuestos a la FIFA para ser internacionales.
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