Japón golea a Túnez en el partido 1.000 de la historia de la Copa del Mundo (0-4)

La selección de Japón goleó este sábado por 4-0 a Túnez en el partido 1.000 de las Copas Mundiales de fútbol para subir al segundo lugar del grupo F tras Países Bajos, que previamente había vapuleado a Suecia por 5-1.

En Monterrey, norte de México, Japón cumplió con los pronósticos pasó por encima de las 'Águilas de Cartago', que pese a la llegada del técnico francés Herve Renard en lugar del destituido Sabri Lamouchi sucumbieron con dos goles de Ayase Ueda, uno de Daichi Kamada y otro de Junya Ito.

Los 'Samurais azules' salieron a proponer el partido y en el minuto 4 tomaron ventaja con un gol de Kamada a pase de Keito Nakamura, después de lo cual los asiáticos impusieron condiciones con dominio en la mitad de la cancha.

En el 9, Kamada pisó el área con peligro y Túnez se salvó con una oportuna aparición del zaguero Dylan Bronn; un minuto después fue el guardameta Aymen Dahmen, quien evitó el gol, en un ataque peligroso de Takehiro Tomiyasu.

Mejora efímera

Túnez hizo ajustes, su línea de cinco defensas detuvo a los japoneses, pero en el 31, el cuadro que dirige Hajime Moriyasu amplió la diferencia con un remate de derecha de Ueda, al ángulo desde fuera del área, con asistencia de Kou Itakura.

Japón bajó el ritmo en el cierre de la primera mitad y aunque comenzó la segunda con el control de la posesión no inquietó a la defensa tunecina hasta que en el 69 Ueda aprovechó un error de Mohamed Ben Hmida y le puso una pelota a Ito, quien anotó de derecha.

Ramos, en la grada

Ante la princesa Hisako de Takamoto, los japoneses siguieron adelante, en presencia también de algunas leyendas de los Mundiales como el campeón mundial español Sergio Ramos y el delantero búlgaro Hristo Stoichkov, leyenda de la selección de su país.

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En el 84 los asiáticos pusieron el 4-0 con un cabezazo de Ueda a pase de Kaishu Sano, para confirmar el cómodo y amplio triunfo que les permite situarse con cuatro puntos, los mismos de Países Bajos, que lidera el grupo por haber anotado un gol más. Suecia suma tres unidades y Túnez, ya eliminado, ninguna.