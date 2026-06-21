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España-Arabia Saudí, en directo | Arranca la segunda parte, 'La Roja' quiere más ante los saudíes

Mundial 2026: España - Arabia Saudí, en imágenes

Mundial 2026: España - Arabia Saudí, en imágenes

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Las imágenes del España-Arabia Saudí. / RONALD WITTEK / EFE

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Pablo Constantino

España ha respondido de la mejor manera posible a las dudas que dejó su estreno en el Mundial. La selección de Luis de la Fuente domina con absoluta autoridad a Arabia Saudí y ya vence por 3-0 tras un arranque demoledor, con tres goles en apenas 14 minutos. Muy lejos de la versión gris que empató ante Cabo Verde, 'La Roja' se muestra hoy vertical, eficaz y muy superior a un rival completamente desbordado desde el pitido inicial

Siga en directo el segundo encuentro del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026:

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