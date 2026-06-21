En Directo
Mundial 2026
España-Arabia Saudí, en directo | Arranca la segunda parte, 'La Roja' quiere más ante los saudíes
Pablo Constantino
España ha respondido de la mejor manera posible a las dudas que dejó su estreno en el Mundial. La selección de Luis de la Fuente domina con absoluta autoridad a Arabia Saudí y ya vence por 3-0 tras un arranque demoledor, con tres goles en apenas 14 minutos. Muy lejos de la versión gris que empató ante Cabo Verde, 'La Roja' se muestra hoy vertical, eficaz y muy superior a un rival completamente desbordado desde el pitido inicial
Siga en directo el segundo encuentro del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026:
Entran Nico Williams y Mikel Merino
Se van Baena y Dani Olmo del terreno de juego. Las entradas de Nico y Merino vendrán bien para que sigan cogiendo ritmo en esta Copa del Mundo, ya que el partido está más que sentenciado con el 4-0 a favor de la 'La Roja'.
Segunda amarilla del encuentro y, nuevamente, es para los saudíes. Ha visto la cartulina Mohamed Kanno.
Arabia Saudí no está teniendo ninguna oportunidad. Le está saliendo el partido perfecto a España, con un gran juego asociativo, ese estilo que tanto caracteriza a la selección de Luis de la Fuente. Ahora mismo, el ritmo del juego ha disminuido levemente, debido a la enorme superioridad de 'La Roja'.
Definitivamente, la España de Luis de la Fuente no se conforma con los 4 goles que ha anotado hasta ahora. Se mantiene el plan y siguen buscando más goles.
GOOOOL EL CUARTO DE ESPAÑA
Sacó el córner Baena, el balón le cae rechazado a Cucurella y, con bastante fortuna, rebota en la defensa saudí y se introduce en la portería. De hecho, la realización del torneo anuncia que el gol ha sido en propia puerta por parte de Hassan Al Tambakti.
Arranca la segunda parte
Ya ha vuelto a rodar el balón en el Atlanta Stadium. Habrá que ver con qué ritmo saltan al campo los muchachos de Luis de la Fuente.
Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal se van sustituidos
Se confirman algunos cambios antes del inicio de la segunda parte. Uno de ellos será Lamine, el jugador que ha anotado el primer gol de España en este Mundial 2026. Entran como recambios Yéremy Pino y Ferran Torres, siendo el segundo cambio Mikel Oyarzabal, el mejor jugador del partido hasta el momento sin dudas: doblete de goles y asistencia a Lamine en el primero.
Final de la primera parte 3-0 para España
Los jugadores se marchan al vestuario con una España muy dominante. Gran primera parte de 'La Roja' que se ha quitado de encima toda la presión acumulada.
5 minutos de añadido
Quedarán otros 5 minutos más antes de que acabe la primera parte de este España-Arabia Saudí.
Precioso gesto de Pedri con un tacón que le dejó a Oyarzabal la posibilidad de tiro. Lástima que se le fue muy a la izquierda de la portería de Al Owais.
- La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
- Misión imposible en la calle El Cine: la vía de La Laguna que obliga a infringir las normas de tráfico para acceder
- Patty Mills se despide de Tenerife y del “mejor año” de su carrera
- Santa Cruz de Tenerife destruirá las escaleras del peligroso hotel de Añaza: el Ayuntamiento logra adjudicar en un segundo intento medidas urgentes
- Santa Cruz de Tenerife necesita más fiestas en la calle todo el año': la capital se viste de blanco para dar la bienvenida al verano
- Muere un hombre de 79 años tras caer por un barranquillo en Tenerife
- Buscan al dueño de una mochila extraviada con documentación personal y tarjetas bancarias en una carretera de Tenerife
- La Aemet prevé un ascenso de temperaturas máximas en Tenerife que podrán alcanzar los 28 grados