España-Arabia Saudí, en directo | Arranca la segunda parte, 'La Roja' quiere más ante los saudíes

España ha respondido de la mejor manera posible a las dudas que dejó su estreno en el Mundial. La selección de Luis de la Fuente domina con absoluta autoridad a Arabia Saudí y ya vence por 3-0 tras un arranque demoledor, con tres goles en apenas 14 minutos. Muy lejos de la versión gris que empató ante Cabo Verde, 'La Roja' se muestra hoy vertical, eficaz y muy superior a un rival completamente desbordado desde el pitido inicial

Siga en directo el segundo encuentro del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026:

Entran Nico Williams y Mikel Merino Se van Baena y Dani Olmo del terreno de juego. Las entradas de Nico y Merino vendrán bien para que sigan cogiendo ritmo en esta Copa del Mundo, ya que el partido está más que sentenciado con el 4-0 a favor de la 'La Roja'.

Segunda amarilla del encuentro y, nuevamente, es para los saudíes. Ha visto la cartulina Mohamed Kanno.

Arabia Saudí no está teniendo ninguna oportunidad. Le está saliendo el partido perfecto a España, con un gran juego asociativo, ese estilo que tanto caracteriza a la selección de Luis de la Fuente. Ahora mismo, el ritmo del juego ha disminuido levemente, debido a la enorme superioridad de 'La Roja'.

Definitivamente, la España de Luis de la Fuente no se conforma con los 4 goles que ha anotado hasta ahora. Se mantiene el plan y siguen buscando más goles.

GOOOOL EL CUARTO DE ESPAÑA Sacó el córner Baena, el balón le cae rechazado a Cucurella y, con bastante fortuna, rebota en la defensa saudí y se introduce en la portería. De hecho, la realización del torneo anuncia que el gol ha sido en propia puerta por parte de Hassan Al Tambakti.

Arranca la segunda parte Ya ha vuelto a rodar el balón en el Atlanta Stadium. Habrá que ver con qué ritmo saltan al campo los muchachos de Luis de la Fuente.

Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal se van sustituidos Se confirman algunos cambios antes del inicio de la segunda parte. Uno de ellos será Lamine, el jugador que ha anotado el primer gol de España en este Mundial 2026. Entran como recambios Yéremy Pino y Ferran Torres, siendo el segundo cambio Mikel Oyarzabal, el mejor jugador del partido hasta el momento sin dudas: doblete de goles y asistencia a Lamine en el primero.

Final de la primera parte 3-0 para España Los jugadores se marchan al vestuario con una España muy dominante. Gran primera parte de 'La Roja' que se ha quitado de encima toda la presión acumulada.

5 minutos de añadido Quedarán otros 5 minutos más antes de que acabe la primera parte de este España-Arabia Saudí.