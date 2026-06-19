La Tenerife BlueTrail by UTMB 2027 vende la totalidad de los dorsales para sus distancias de 110 y 82 kilómetros
La carrera abrirá este viernes las inscripciones generales tras vender en una semana casi la mitad de los 5.220 dorsales disponibles para sus once modalidades
La Tenerife Bluetrail by UTMB ha agotado las plazas disponibles para sus dos modalidades más largas antes de abrir el periodo general de inscripción de la edición de 2027. La organización ha completado los 400 dorsales reservados para las pruebas de 110 kilómetros y 82 kilómetros.
La carrera, organizada por el Cabildo de Tenerife a través de la empresa pública Ideco, abre este viernes el plazo para cualquier deportista, tenga o no UTMB Index válido. En la fase previa se ha vendido en una semana casi la mitad de los 5.220 dorsales ofertados para el conjunto del evento.
La decimoquinta edición se celebrará del 8 al 10 de abril de 2027 y volverá a formar parte del circuito internacional UTMB World Series.
Once modalidades en el programa
La edición de 2027 contará con once modalidades, adaptadas a diferentes perfiles deportivos. Entre las pruebas competitivas figuran las carreras de 110, 82, 68, 47 y 24 kilómetros.
El programa incluye también la 47k Relay, una modalidad por relevos sobre el trazado de 47 kilómetros; la Vertical Night Challenge; y las pruebas Familiar, Infantil, Reto y Joëlette.
La Tenerife Bluetrail combina el componente deportivo con recorridos por espacios de costa, medianías y montaña, con el entorno del Parque Nacional del Teide como uno de sus principales referentes.
Nueva distancia de 68 kilómetros
Una de las principales novedades será la incorporación de una prueba de 68 kilómetros, prevista para el 9 de abril. La salida estará ubicada en la plaza del Adelantado de La Esperanza, en el municipio de El Rosario.
Esta modalidad contará con 3.600 metros de desnivel positivo y dará acceso directo a la Hoka UTMB Mont-Blanc 2027 a sus tres primeros clasificados.
La antigua 73k pasa a 82 kilómetros
Otra modificación destacada afecta a la anterior prueba de 73 kilómetros, que amplía su recorrido y se transforma en una modalidad de 82 kilómetros.
Esta carrera se disputará el 10 de abril, con salida desde Vilaflor. Según la ficha oficial de la prueba, tendrá 3.300 metros de desnivel positivo y un tiempo máximo de 18 horas para completar el recorrido.
La distancia de 110 kilómetros, considerada la prueba reina por volumen y exigencia, figura en el calendario del 9 de abril de 2027 con 6.250 metros de desnivel positivo.
Nuevo recorrido para la Vertical Night Challenge
La Vertical Night Challenge estrenará recorrido en 2027. La prueba tendrá 6,5 kilómetros, con salida desde la playa del Socorro, en Los Realejos, y meta en el Mirador de La Corona.
Esta modalidad abrirá el programa competitivo el 8 de abril y contará con 850 metros de desnivel positivo.
Inscripciones hasta marzo de 2027
Las inscripciones generales permanecerán abiertas hasta el 10 de marzo de 2027 o hasta que se agoten las plazas disponibles en cada modalidad.
La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, señaló que la rápida venta de dorsales refleja el atractivo que mantiene la Tenerife Bluetrail by UTMB entre corredores de todo el mundo.
Según la responsable insular, haber completado las plazas de las dos distancias largas antes de la apertura general confirma el interés que despierta la carrera y refuerza su posición dentro del circuito internacional.
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