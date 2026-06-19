El CD Tenerife ficha a Martin Pecar y complica el futuro de los jugadores De Miguel y Gastón Valles

El fichaje de Martin Pecar no cierra la delantera. La dirección deportiva quiere hacer una inversión más potente en esa parcela y mantiene la intención de acudir al mercado para incorporar un ariete de mayor peso.

El club todavía trabaja en nuevas operaciones y tiene algún otro jugador apalabrado. Ese escenario reduce casi a cero las opciones de continuidad de Jesús de Miguel y Gastón Valles, ambos con pretendientes en Primera RFEF.

Los dos podrían presentarse al inicio de la pretemporada y salir más adelante, aunque ese no es el escenario preferido por Álvaro Cervera, que ya sabe que no forman parte del plan deportivo de la entidad para la temporada 2026/27.

Tampoco entra en ese plan Fran Sabina, cuya cesión sin opción de compra podría cerrarse en cuestión de días.