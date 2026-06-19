Cinco equipos compiten en la V Paradise Cup de waterpolo base en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife vuelve a convertirse en punto de encuentro del waterpolo base internacional con la celebración de la 'V Paradise Cup', un torneo organizado por el Club Waterpolo Echeyde que tendrá lugar desde este viernes hasta el domingo, 21 de junio, en la Piscina Acidalio Lorenzo.

La competición reunirá a varios equipos de cantera en un evento que combina formación, convivencia y competición, consolidándose como una de las citas destacadas del calendario de promoción del waterpolo. Durante tres jornadas, jóvenes deportistas compartirán experiencias y medirán sus fuerzas en un ambiente marcado por los valores del deporte, el respeto y el compañerismo.

Equipos participantes y calendario

La V Paradise Cup contará con la participación de los equipos Polar Bears, Las Palmas, Reales, Echeyde White y Echeyde Blue, que disputarán una fase de competición durante las jornadas del viernes y el sábado.

El domingo se celebrarán los encuentros por el tercer y cuarto puesto y la gran final, concluyendo con la correspondiente entrega de trofeos.

Los encuentros de hoy arrancan a partir de las 11:30 horas y se prolongarán hasta las 19:45 horas. Mañana, desde las 16:30 hasta las 19:00 horas, se disputarán los tres partidos restantes.

El domingo, a las 12:00 horas, se jugará la gran final, con la entrega de trofeos al término del encuentro.

Santa Cruz destaca el valor formativo del torneo

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que la Paradise Cup representa el modelo de ciudad que quieren “seguir impulsando”: una capital que apuesta por el deporte como herramienta de formación, convivencia y proyección exterior.

Bermúdez señaló que acoger competiciones de carácter internacional vinculadas al deporte base supone una oportunidad para mostrar las instalaciones, la capacidad organizativa y el compromiso municipal con la promoción de hábitos de vida saludables entre los más jóvenes.

Apoyo al deporte base y al waterpolo

Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, subrayó que desde el Servicio de Deportes se continúa apoyando iniciativas que contribuyen al crecimiento del deporte de formación y ofrecen a los jóvenes deportistas experiencias enriquecedoras dentro y fuera del agua.

Cebrián reconoció también la labor del Club Waterpolo Echeyde en la promoción del waterpolo y en la organización de eventos deportivos de calidad.

La concejala añadió que la Piscina Acidalio Lorenzo volverá a ser escenario de una competición que combina excelencia deportiva, convivencia y promoción de valores, al tiempo que acerca el waterpolo a la ciudadanía y fomenta la práctica deportiva entre las nuevas generaciones.

Entrada libre hasta completar aforo

La edil de Deportes señaló además que competiciones como esta favorecen la dinamización económica y social de Santa Cruz y consolidan la imagen de la ciudad como referente en la organización de eventos deportivos.

La entrada para presenciar los encuentros de la 'V Paradise Cup' será libre hasta completar aforo.