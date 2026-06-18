Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife, apela "a la humildad y al orgullo de ser del Tenerife"

Tras hacer célebre el ruego que hizo el entorno al comienzo de la temporada pasada —pidió a todos "ponerse la camiseta de Primera RFEF"—, este miércoles Felipe Miñambres actualizó su discurso y lo adaptó a la nueva realidad del CD Tenerife, que será uno de los cuatro recién ascendidos a Segunda División y tendrá que gestionar un límite salarial muy ajustado.

En este sentido, aseveró que la cifra de la que dispondrían a estas alturas del verano para acometer fichajes y pago de salarios será "muy distinta" a la que tenga el club al inicio de la competición, pues falta por «computar patrocinios y añadir la venta de los abonos», que hoy salen a la venta.

Un año de estrecheces para el Tenerife

Felipe no esconde que será un año de «estrecheces», pero apela más que nunca «a la humildad y también al orgullo de ser del Tenerife, un equipo con 104 años de historia».

El astorgano puso el acento en la decisión de llevar la presentación de los abonos al local de la Federación de Peñas, en un «guiño» a la afición por su entrega durante el curso pasado, tanto en el Heliodoro Rodríguez López como en los partidos a domicilio.

El primer objetivo de la campaña es calcar los dígitos del año previo y acercarse al 100% de renovaciones. Felipe quiso enfatizar que estas tarifas son idénticas a las que el club tenía en la campaña 2008/09 en Segunda División. Además, apuntó que podrían haber incrementado más los precios, pero no han querido aumentar la carga sobre sus fieles seguidores.

El sentimiento de pertenencia, por encima de los fichajes

Miñambres no se mostró partidario de incentivar la venta con fichajes mediáticos. Más bien al contrario, cree que es el sentimiento de pertenencia el que debe alimentar la compra de pases, con modalidades muy diferentes y el necesario gesto con los que ya estuvieron con el club durante la pasada campaña en la competición de bronce.

Sobre la situación del club en el mercado, apuntó que están en un momento «de pausa», pero posicionándose respecto a sus primeras opciones para las muchas demarcaciones que conviene apuntalar durante el verano.

«Sé que la afición va a responder. Lo único que espero de ellos es que sigamos contando con su apoyo como la pasada temporada; y que esta familia grande siga creciendo», apostilló el presidente en un acto donde también estuvieron presentes una dirigente del CD Tenerife Femenino, Carla Batista; el socio número uno del club, Roberto Martín Abreu; y el defensor del Abonado, Manuel Peña, así como representantes de las peñas federadas.

Nombres propios: Aitor Sanz y Maikel Mesa

La primera comparecencia pública del presidente blanquiazul con vistas al curso siguiente sirvió para que el club fijase posición respecto a dos nombres propios que acaparan casi todo el interés a estas alturas del verano.

Por un lado, la situación de Aitor Sanz, quien ya habría tomado una determinación final respecto a su futuro en la institución. «Está cerca la respuesta. Llegará un momento en el que nos dirá», verbalizó Felipe.

Sobre Maikel Mesa, envuelto en un desagradable episodio a finales del pasado mes de mayo, las palabras de Felipe evidencian un claro descontento en relación al comportamiento del centrocampista lagunero, a quien definió como «jugador del club», pero sin dar muchas esperanzas de que vaya a seguir siéndolo más allá del próximo 30 de junio.

«Sabemos la idea que tenemos pero no la haremos pública hasta que no llegue el momento. Es un asunto desagradable y cuando sea pública la decisión, haremos saber los motivos», expuso Felipe, quien dejó entrever que el máximo accionista de la sociedad anónima ya se ha puesto en contacto con la persona agraviada, en alusión velada al juez agredido por el futbolista.

La afición, clave en la campaña de abonos

Por último, el dirigente local pidió a sus seguidores incondicionales que se conviertan en los mejores prescriptores del tinerfeñismo y apeló al «boca a boca» para que la campaña de abonos llegue a todos los potenciales abonados que puedan sumarse.

«La afición es el verdadero corazón del equipo. No es lo mismo ver el Heliodoro con afición que sin ella; y por eso la mejor campaña que podemos hacer es animar a nuestros conocidos y familiares a sumarse y venir», señaló.

Las imágenes de la campaña

El anuncio promocional incluye algunas imágenes de la celebración por el ascenso a Segunda y otras generadas por inteligencia artificial. Es obra de la productora El Plan, SL.

El club contó una vez más con la voz inconfundible de José Manuel Pitti, quien ejerció como maestro de ceremonias y apeló al «sentimiento birria» en su alocución ante los medios informativos.

Un niño de nombre Gael, que aparece de espaldas junto a su abuelo, es la imagen central de la campaña, que se activa desde hoy en sus modalidades web y presencial.

El Tenerife vuelve a ofrecer la opción de sumar a su abono el del equipo femenino, con tarifas que oscilan entre los 40 euros en San Sebastián y los 75 euros en Tribuna.