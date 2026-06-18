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El CD Tenerife ya tiene rival en el Torneo Teide: se reencontrará con el Cádiz CF

El Tenerife quiere recuperar el tradicional amistoso de presentación ante su afición

Cartel de la campaña. | CDT

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Manoj Daswani

Manoj Daswani

Santa Cruz de Tenerife

El Cádiz CF será el rival del CD Tenerife en la final del Trofeo Teide, que se disputará en el Estadio de Los Cuartos, en La Orotava, el próximo 1 de agosto, según dio a conocer Felipe Miñambres.

El Cádiz, rival del Tenerife en el Trofeo Teide

La visita del cuadro gaditano se contemplaba en la operación de traspaso de Yussi Diarra, que incluyó un partido amistoso que finalmente servirá para dar realce al torneo tinerfeño veraniego por antonomasia.

Además, la cita contará con ingredientes especiales, como el reencuentro de Álvaro Cervera con su exequipo, al que llegó a entrenar en Primera División.

El Tenerife quiere recuperar el trofeo de Santa Cruz

Por otro lado, Felipe Miñambres verbalizó su deseo —compartido con el Ayuntamiento de Santa Cruz— de recuperar el trofeo que lleva el nombre de la capital tinerfeña, con el objetivo de celebrar el tradicional partido de presentación.

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La idea de la dirección deportiva y del cuerpo técnico es que ese encuentro se dispute contra un rival de Primera División en la semana previa al arranque liguero.

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