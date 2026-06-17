El CD Tenerife busca un lateral izquierdo de postín para competir con Marc Mateu

El CD Tenerife prevé hacer un buen puñado de fichajes —de momento no ha confirmado ninguno— y la intención es acometer una remodelación profunda en la plantilla que logró de forma exitosa el salto a Hypermotion. Buena prueba de que la reforma será amplia es que el club no cuenta con jugadores que fueron relativamente relevantes durante el año del ascenso, tales como Gastón Valles o Jesús de Miguel. La cirugía afectará prácticamente a todas las demarcaciones.

El lateral izquierdo, una prioridad

Entre las prioridades aparece una demarcación en la que ya hay elegido un primer objetivo: el lateral izquierdo. Los costados de la retaguardia no experimentarán grandes cambios, pero el área deportiva que comanda Manu Guill sí ha puesto el acento en la búsqueda de un defensor que pueda desenvolverse con solvencia por el costado zurdo, que tenga experiencia en la categoría y pueda asumir —al menos será el punto de partida— el rol de titular en el bloque de Álvaro Cervera.

Mientras en la derecha no se prevén fichajes, pues están consolidados los canteranos David Rodríguez y César Álvarez, para la izquierda sí hace falta un refuerzo de postín. La previsión es que pueda competir por el puesto con Marc Mateu, quien ya atesora un largo historial en la categoría de plata y cuyo futuro dependerá de su estado físico y de forma. Es uno de esos casos que está supeditado a que logre recuperar su mejor nivel y dé señales de recuperación a lo largo de la pretemporada.

Marc Mateu afronta un verano clave

«El verano será distinto para mí», aseguró el valenciano antes de iniciar las vacaciones, consciente de que habría de invertir todo el tiempo posible en su particular puesta a punto. En situación semejante están otros jugadores como Iván Chapela y, sobre todo, Javi Pérez.

El curso pasado, Marc Mateu venía ya con la etiqueta de jugador importante. No en vano, el club isleño decidió que Mateu fuese el primero de los fichajes estivales en ser anunciado. Su alta cuota de importancia ya pareció adivinarse durante los amistosos estivales, hasta que una inoportuna lesión le tumbó al cierre de la jornada de apertura.

Ahora, el paisaje cambia. Por la derecha partirá David Rodríguez por delante de César Álvarez, habida cuenta de la polivalencia del primero, que en cualquier momento podría cumplir por la izquierda. Y es en este último perfil donde se busca un fichaje que rivalice por la titularidad con Mateu.

David Rodríguez y César Álvarez salen reforzados

Si se atiende a los números, los dos laterales provenientes de la cantera salen reforzados del exitoso curso 2025/26. David Rodríguez se distanció en la segunda mitad de la temporada como el jugador de campo con más minutos y, contra todo pronóstico, acabó como el componente del plantel con mayor protagonismo, incluso por delante del portero Dani Martín.

Tampoco puede desdeñarse la progresión y aptitudes mostradas por César Álvarez, que se adueñó de la banda derecha y firmó un total de 2.567 minutos en liga y tres goles. De forma inesperada, el zaguero se erigió en una magnífica fuente anotadora.

Sin olvidar a Pau Fernández

En la composición de la defensa para la próxima liga no debe olvidarse un nombre desconocido para la mayoría de aficionados, pero muy presente en los planes de la dirección deportiva insular: el catalán Pau Fernández, que se destapó con algunos goles y muy buenas actuaciones con el Tenerife B, tras llegar procedente del Sabadell.

Las expectativas del área de fútbol del representativo son que comience la pretemporada con los mayores. Son numerosas las llamadas que ya se han recibido para preguntar por su situación. En estos momentos, Pau Fernández se recupera de una importante lesión en la Península.