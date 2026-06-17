El CD Tenerife prepara su campaña de abonos con el derbi con la UD Las Palmas en el horizonte

Mientras el CD Tenerife esperará hasta este miércoles para presentar su campaña de venta de abonos para la próxima temporada, algunos de sus compañeros de torneo y rivales en la competición de plata ya han puesto a la venta sus pases. Otros tienen decididos sus precios, como la UD Las Palmas, que hace apenas unos días finalizó su participación en la temporada en vigor con su eliminación frente al Málaga en las semifinales por el ascenso.

Según publica el diario La Provincia, el club que preside Miguel Ángel Ramírez optará por una amplia gama de tarifas que oscilan entre los 100 y los 265 euros para las renovaciones. La primera medida adoptada por el consejo de administración amarillo es mantener la política de «precios populares», revela este periódico.

Además, La Provincia anticipa la intención de declarar Día del Club para el clásico canario, que se recupera tres temporadas después en la competición liguera.

El derbi canario será Día del Club

La previsión del equipo amarillo es que sus abonados pasen por caja el día que se dispute el derbi, que aún no tiene fechas. Eso sí, puede darse por hecho que se elegirán a dedo las jornadas en las que tendrán lugar los dos duelos de rivalidad regional.

LaLiga suele situar estos partidos en fines de semana en los que no hay fútbol en Primera División, con el objetivo de garantizar una mayor repercusión y audiencia. Lo mismo ocurrirá con el duelo asturiano entre Real Oviedo y Real Sporting, que también se recupera tras la efímera presencia del equipo azul en la máxima categoría.

Tarifas entre 100 y 265 euros

En cuanto a la UD Las Palmas, los precios fijados para el nuevo curso van desde los 100 euros en Naciente y parte de Curva, hasta los 170 y 190 euros de la grada Sur.

En el sector de Tribuna, los pases serán menos asequibles y tendrán un precio de 265 euros.

El Gran Canaria, con más aforo que el Heliodoro

La UD Las Palmas, que acostumbra a hacer taquilla y registrar grandes entradas cada vez que recibe a su eterno rival, fijó su tope de espectadores del curso pasado en el playoff contra el Málaga, con 27.128 espectadores sobre los 32.000 que hacen el lleno.

Técnicamente, por motivos de seguridad, el aforo del Estadio de Gran Canaria será de unos 31.400 asistentes para la temporada 2026/27, una cifra sensiblemente superior a los casi 23.000 del Heliodoro Rodríguez López.