El Tenerife se prepara para el regreso al fútbol profesional con nuevas normas de cesiones

La dirección deportiva del Tenerife se encontrará con unas nuevas normas de juego en el año del regreso del representativo al fútbol profesional. No solo cambia el salario mínimo, que se eleva hasta los 98.000 euros; también empezará a aplicarse este verano la recién aprobada reglamentación sobre cesiones, que limita las transacciones de este tipo a seis de entrada y seis de salida. Aunque la intención de la normativa es reducir el margen de maniobra para los clubes multipropiedad –el Girona es uno de los tentáculos del Manchester City–, la realidad es que también habrá varios equipos de la Hypermotion que se verán muy condicionados respecto a su forma de maniobrar en los últimos mercados. Sin ir más lejos, equipos como el descendido Mirandés se construyeron a base de cesiones de bajo coste y, en muchos casos, con sueldos compartidos entre el club prestador y el que recibe al futbolista.

Sergio Aragoneses, que militó a préstamo en el Arenas de Getxo hasta el mes pasado. | E. D.

A partir de este próximo curso, la Federación limita a seis los jugadores cedidos por club. La norma, publicada en el artículo 81 del Reglamento de Competiciones, se suma al límite que FIFA ya impuso en 2024 para cesiones internacionales. El resultado: un club puede gestionar como máximo seis préstamos entrantes y otros tres salientes en el mercado nacional. Y en el foráneo, lo propio.

El objetivo declarado por parte de los garantes de la limpieza en la competición parece claro: quebrar la tendencia de aquellos clubes ricos que optan por el acaparamiento de jugadores para luego ceder a aquellos que no les valgan para sus respectivos equipos. Además, desde el organismo que presiden Rafael Louzán persiguen promover el equilibrio competitivo y forzar a los clubes a apostar por sus canteras, una línea de trabajo que en el Tenerife tienen muy clara. De hecho, la intención de que varios huecos del primer equipo sean ocupados por productos de la factoría de Geneto ya fue verbalizada por Rayco García y más recientemente por Felipe Miñambres en su última comparecencia ante los medios.

Para este primer año de funcionamiento con esta norma, pueden surgir más problemas. Los clubes con filiales nutridos de cedidos –modelo habitual en Segunda y Primera RFEF– tendrán que replantear su planificación y los contratos de representación de los jugadores con proyección deberán incorporar una cláusula nueva que hasta ahora nadie negociaba y que se refiera justamente a las condiciones de un posible préstamo.

Hay excepciones. Una de ellas, para canteranos menores de 21 años y que ya hayan formado parte del mismo club durante las últimas tres campañas. La cesión de jugadores con estos condicionantes no computan para llenar el cupo. «Una norma pensada para limitar el poder de los grandes puede terminar complicando la vida a los medianos. Eso también es derecho deportivo», explica el especialista en la materia Enrique Valencoso. Más epígrafes. El número de cedidos también engloba los que se realicen desde los equipos B, C y hasta juveniles. Y también hay límite para las operaciones realizadas con un mismo club prestador: tres. Novedades necesarias para el fútbol moderno.