La Francia del "odiado" Mbappé debuta mirándose en el espejo

Hay partidos que son clásicos, otros se podrían calificar como derbis, pero este Francia-Senegal trasciende a cualquiera comparación conocida para convertirse en una guerra fraternal entre jugadores nacidos, criados y formados en el mismo sitio. Ocho futbolistas senegaleses han nacido en Francia (Édouard Mendy, Mory Diaw, Ibrahim Mbaye, Kalidou Koulibaly, Yehvann Diou, Mamadou Sarr, Iliman Ndiaye y Antoine Mendy) y seis han pasado por la academia nacional de fútbol francesa, Clairefontaine, donde tallaron a jugadores de la talla Koulibaly, Mamadou Sarr, Habib Diarra, Yehvann Diouf, Ibrahim Mbaye y Pape Gueye.

Colonia francesa hasta 1960, los africanos serán una durísima piedra de toque para una Francia enrarecida por un ambiente siempre tumultuoso cuando emerge la copa del mundo. Desde aquella cita en Sudáfrica en 2010 en la que Raymond Doménech insultaba a sus propios jugadores, el ruido siempre ha rodeado a la selección gala más allá de los resultados. Campeones del mundo en 2018 y subcampeones en Catar en 2022 ante la Argentina de Messi, Kylian Mbappé es el líder y capitán de este equipo al que le falta una pieza clave en el engranaje, el Zidane o el Griezmann que filtre pases a la delantera más vertical del torneo: Mbappé, Dembelé, Olise, Barcola, Doué…

Mbappé provoca división

Sin embargo, Mbappé, que suma 12 goles en el Mundial y está a cuatro del alemán Klose, también arranca señalado con Francia. Al menos así lo entiende el de Bondy, que con ironía analizaba el tema de la división que provoca entre los franceses, donde un tercio de ellos consideraba en una reciente encuesta que Kylian es más útil para la selección como... suplente. El ariete, consciente de esa división que provoca, dejaba el siguiente titular en una divertida entrevista en Le Parisien: "¿Presidente de la República? No, ya me odian bastante". Reflexión a la que añadía que vivir en su país no le resulta sencillo: "Puedo vivir mejor en Madrid que en Francia. Estaba preparado para ser famoso... pero esto va más allá de eso".

Ruido al margen, Francia se enfrenta a un rival que ya hizo saltar la banca en el partido de inauguración del Mundial de Corea y Japón, el 31 de mayo de 2002, donde los africanos se impusieron a los por aquel entonces vigentes campeones del mundo con un gol de Papa Boupa Diop (que en paz descanse). Los galos sumaron un punto en la fase de grupos y no pudieron celebrar ni un triste gol. Así que los de Deschamps, que se despide del banquillo de Francia después cuatro mundiales, conocen el peligro al que se enfrenta. La habitual superioridad física de los franceses tendrá a un rival no menos poderoso en ese área, por lo que el desenlace tendrá mucho que ver con quién impone su poderío y quien es capaz de ni perder la disciplina táctica en defensa en un encuentro con jugadores muy verticales. Senegal tratará de neutralizar las transiciones franceses y coger descolocada a la zaga gala.

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Los franceses no pierden desde hace un año, cuando España les eliminó en las semifinales de la Nations League en Stuttgart el 5 de junio de 2025 en la tanda de penaltis (5-4). Desde entonces se han deshecho de selecciones de entidad como Alemania, Brasil o Colombia. Los de Sadio Mané, a los que les quitaron en los despachos el título en la última Copa de África aspiran a mejorar los cuartos de final logrados en 2002, su mayor logro en los Mundiales. La selección de Pape Thiaw, que fue jugador del Lorca Deportiva, Alavés o Atlético Ciudad en España, aparece en los pronósticos como una de las tapadas en esta cita mundialista liderada por Sadio Mané, Pape Gueye, Pathe Ciss, Nico Jackson o Iliman Ndiaye. Para lograrlo deberán superar este primer hermano ante sus hermanos mayores.