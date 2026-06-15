Así es el partido del Mundial que une a Canarias y Cabo Verde: un duelo único en la Macaronesia
El enfrentamiento entre la selección española y Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026 destaca por su singularidad geográfica
Aarón Cabrera Artiles
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha y el partido entre España y Cabo Verde, que inaugurará el Grupo H, esconde una curiosidad geográfica que ha llamado la atención en redes sociales. Se trata del único encuentro del torneo que enfrenta a dos países con territorios integrados en la Macaronesia, la región volcánica del Atlántico que agrupa archipiélagos como Canarias y Cabo Verde.
Aunque España es un país europeo, las Islas Canarias se sitúan frente a la costa africana y forman parte de este conjunto insular junto al estado caboverdiano, uno de los territorios más meridionales de la Macaronesia.
Qué es la Macaronesia y qué territorios la forman
La Macaronesia es una región biogeográfica del Atlántico nororiental caracterizada por su origen volcánico y por compartir determinados ecosistemas y especies vegetales. Está integrada por cinco archipiélagos principales:
- Canarias
- Cabo Verde
- Madeira
- Azores
- Islas Salvajes
A pesar de pertenecer a distintos países, estas Islas comparten un origen geológico y unas características naturales similares que las diferencian tanto del continente europeo como del africano.
La relación entre Canarias y Cabo Verde trasciende lo deportivo. Ambos archipiélagos se encuentran frente a la costa occidental africana y han compartido históricamente rutas marítimas, intercambios comerciales y fenómenos migratorios. Además, los dos territorios presentan paisajes volcánicos, climas subtropicales y una estrecha conexión con el océano Atlántico.
Un partido único en el Mundial 2026
Por ello, el enfrentamiento entre España y Cabo Verde se ha convertido en una rareza geográfica dentro del Mundial. Ningún otro duelo de la fase de grupos enfrenta a selecciones cuyos territorios formen parte de la misma región macaronésica.
Para Canarias, el encuentro adquiere además un simbolismo especial. Aunque la selección española representa a todo el país, el archipiélago comparte con Cabo Verde una identidad insular marcada por el origen volcánico, el clima atlántico y una posición estratégica entre Europa y África.
Más allá del fútbol, el España-Cabo Verde sirve también para poner el foco internacional sobre la Macaronesia, una región poco conocida para el gran público, pero de enorme valor natural, histórico y cultural. Un partido que, por unos minutos, unirá sobre el césped dos territorios separados por miles de kilómetros, pero conectados por el Atlántico y su origen común.
- Añoranzas del balneario de Santa Cruz de Tenerife
- El régimen interno del CD Tenerife: todo lo que prohíbe y la sanción que establece para el caso Maikel Mesa
- Aarón Alonso, el héroe del ascenso del Coria a Primera RFEF: 'Al Tenerife es imposible cerrarle la puerta
- El Tenerife Music Festival se rinde al pop en su única noche
- Tacoronte y Puerto de la Cruz: décadas de abandono en estaciones de guaguas vitales para el norte de Tenerife
- El saneamiento y los vertidos en el Puerto de la Cruz siguen sin solución un año después de la reapertura de Playa Jardín
- El CD Laguna vuelve a Tercera División doce años después
- El mesón de Tenerife donde el pescado fresco y la cocina canaria se sirven en raciones abundantes y a buen precio