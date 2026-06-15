Así es el partido del Mundial que une a Canarias y Cabo Verde: un duelo único en la Macaronesia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha y el partido entre España y Cabo Verde, que inaugurará el Grupo H, esconde una curiosidad geográfica que ha llamado la atención en redes sociales. Se trata del único encuentro del torneo que enfrenta a dos países con territorios integrados en la Macaronesia, la región volcánica del Atlántico que agrupa archipiélagos como Canarias y Cabo Verde.

Aunque España es un país europeo, las Islas Canarias se sitúan frente a la costa africana y forman parte de este conjunto insular junto al estado caboverdiano, uno de los territorios más meridionales de la Macaronesia.

Qué es la Macaronesia y qué territorios la forman

La Macaronesia es una región biogeográfica del Atlántico nororiental caracterizada por su origen volcánico y por compartir determinados ecosistemas y especies vegetales. Está integrada por cinco archipiélagos principales:

Canarias

Cabo Verde

Madeira

Azores

Islas Salvajes

A pesar de pertenecer a distintos países, estas Islas comparten un origen geológico y unas características naturales similares que las diferencian tanto del continente europeo como del africano.

La relación entre Canarias y Cabo Verde trasciende lo deportivo. Ambos archipiélagos se encuentran frente a la costa occidental africana y han compartido históricamente rutas marítimas, intercambios comerciales y fenómenos migratorios. Además, los dos territorios presentan paisajes volcánicos, climas subtropicales y una estrecha conexión con el océano Atlántico.

Un partido único en el Mundial 2026

Por ello, el enfrentamiento entre España y Cabo Verde se ha convertido en una rareza geográfica dentro del Mundial. Ningún otro duelo de la fase de grupos enfrenta a selecciones cuyos territorios formen parte de la misma región macaronésica.

Para Canarias, el encuentro adquiere además un simbolismo especial. Aunque la selección española representa a todo el país, el archipiélago comparte con Cabo Verde una identidad insular marcada por el origen volcánico, el clima atlántico y una posición estratégica entre Europa y África.

España se prepara para salir a escena en el Mundial 2026 / Europa Press

Más allá del fútbol, el España-Cabo Verde sirve también para poner el foco internacional sobre la Macaronesia, una región poco conocida para el gran público, pero de enorme valor natural, histórico y cultural. Un partido que, por unos minutos, unirá sobre el césped dos territorios separados por miles de kilómetros, pero conectados por el Atlántico y su origen común.