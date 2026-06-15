Burela, una localidad con el “corazón dividido”: “Que España gane el Mundial, pero esta vez vamos con Cabo Verde”

Burela es una localidad de Lugo que vive con el “corazón dividido” en la previa al debut de España contra Cabo Verde, un partido que supondrá también el estreno mundialista de la selección africana. Lo reconoce Manuel Mendes Pereira, al que todos conocen como Manolito. Un futbolista que ha marcado goles en casi todos los campos de la provincia de Lugo y que guía a SPORT por la historia de la mayor comunidad caboverdiana de España (el 10% de la población procede de este archipiélago). Nacido en Galicia, nunca ha dejado de reivindicar las raíces de un país que vive el momento más importante de su historia futbolística gracias a su primera participación en un Mundial.

Burela, pesca y multiculturalidad

“Mi padre, oriundo de Porto Mosquito, en la isla de Santiago, vino en 1978 para trabajar en la construcción de Alúmina. Llegó a través de un hermano suyo que ya estaba aquí. Después le gustó el mar y acabó vinculado a la pesca. Mi madre llegó más tarde, en 1989, el año en que nací yo. Fueron de los primeros. Él siempre me contaba que Burela prácticamente no era nada comparado con lo que es hoy, todo estaba empezando”, recuerda Manolito sobre la historia de uno de los concellos más jóvenes de Galicia.

El puerto de Burela es una de las grandes referencias pesqueras del Cantábrico, especialmente por las campañas del bonito del norte. La localidad se independizó de Cervo en 1994 y supera los 10.000 habitantes procedentes de más de medio centenar de nacionalidades, siendo la caboverdiana la comunidad extranjera más numerosa. La villa mariñana -cuyo nombre en las cartas náuticas es curiosamente Burela de Cabo- constituye un ejemplo de convivencia multicultural que tendrá su reflejo en la jornada festiva organizada con motivo del España-Cabo Verde.

“Vamos un poco con el corazón dividido, pero esta vez quizás voy más con Cabo Verde. Lógicamente, espero que España haga un gran Mundial. Pero si se habla un poco de Cabo Verde por un empate o por hacer un buen papel, para nosotros sería muchísimo. Sería algo muy especial”, reflexiona Manolito, que acaba de poner fin a una larga carrera deportiva. Miembro de una familia profundamente futbolera, además de ser una de las figuras más reconocidas del fútbol provincial lucense, también pasó por las filas del Azkar Lugo de fútbol sala, una disciplina con enorme arraigo en la comarca gracias al Burela FS, cuya sección femenina ha conquistado seis títulos de Liga y cuatro Copas de España.

Valdo y la comunidad de Villablino

Manuel Mendes vivirá una situación parecida a la de los vecinos de Villablino, en León, donde se ubica la otra gran comunidad caboverdiana del país. Allí llegaron miles de trabajadores de la antigua colonia portuguesa durante los años setenta para trabajar en la minería del carbón. Es el pueblo de Valdo, internacional caboverdiano formado en la cantera del Real Madrid, que comenzó siendo convocado por la selección española sub-21 antes de representar al país de sus padres.

“Creo que jugar un Mundial va a cambiar muchas cosas. Hay muchos jugadores que tienen raíces caboverdianas y que podrían jugar con Cabo Verde, pero antes esperaban por Portugal. Imagínate un futbolista que está en las categorías inferiores del Benfica (el ejemplo de Sidny Lopes Cabral). Siempre tenía la esperanza de llegar con el combinado luso. Yo creo que este momento, el hecho de poder jugar un Mundial, va a cambiar muchas dudas. Muchos jugadores que antes esperaban por otra selección ahora se decidirán por Cabo Verde”, defiende Manuel Mendes.

Once titular de Cabo Verde, primer rival de España en el Mundial, en el pasado partido contra Serbia. / MIGUEL A. LOPES / EFE

El futbolista gallego recuerda también cómo Burela está suministrando, gracias a esa histórica vinculación con el archipiélago, jugadores para la selección caboverdiana de fútbol sala. “Me produce muchísimo orgullo, porque son gente de aquí”, asegura. El crecimiento del deporte en Cabo Verde también alimenta ese optimismo. “Ya estamos viendo cómo cada vez aparecen más jugadores de nivel. Ahí está Logan Costa, en el Villarreal, jugando la Champions. Antes teníamos referentes como Stopira o Ryan Mendes, pero ahora hay una nueva generación que puede hacer crecer todavía más a la selección”, afirma Mendes, que recientemente pudo comprobar de primera mano cómo se prepara el archipiélago para el acontecimiento más importante de su historia deportiva.

Cabo Verde, una apuesta 'Mundial'

“Recuerdo cuando fui la primera vez y todo era muy diferente. Ahora vas por cualquier sitio y ves campos de césped artificial. El fútbol está creciendo muchísimo. También el fútbol femenino. Antes había muy poco y ahora se está desarrollando cada vez más. Siempre que vuelvo encuentro edificios o infraestructuras nuevas. Cabo Verde ha cambiado muchísimo. Es un país con muchísimo por descubrir”, reivindica Manuel Mendes.

La selección de Cabo Verde, en la CAN 2023. / Samuel Shivambu / BackpagePix / EFE

“Estuve allí en mayo. Está todo de gala. Camisetas por todos los lados. Los niños están muy ilusionados. Está siendo algo muy especial. La gente sabe que es difícil competir contra selecciones tan potentes, pero hay muchísima ilusión. Todo el mundo está pendiente de la selección y de lo que pueda hacer en el Mundial”, describe con entusiasmo un acontecimiento que cambiará la visión global de Cabo Verde.

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Una escena similar se vivirá este lunes en Burela, una localidad con el corazón dividido, pero unida por una historia común. “Yo llevaré la camiseta de los Tubaroes Azuis”, anuncia Manolito. Será una tarde para reivindicar el pasado de quienes cruzaron el Atlántico en busca de una oportunidad y para enseñar a las nuevas generaciones el orgullo de sus raíces. España y Cabo Verde serán rivales durante noventa minutos. En Burela, sin embargo, llevan décadas jugando en el mismo equipo.