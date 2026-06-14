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MUNDIAL 2026

Lopetegui da el golpe, Ancelotti se estrella y Escocia se pone líder: esto es todo lo que ha pasado esta noche en el Mundial

La noche más larga del Mundial hasta ahora dejó el batacazo de Catar en el descuento, el primer tropiezo de Brasil y a los escoceses mandando en el Grupo C. Y todavía queda Australia-Turquía

Ancelotti, en el partido ante Marruecos

Ancelotti, en el partido ante Marruecos / EUROPA PRESS

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Xavier Ortuño

Cuatro partidos de tirón y un resumen que nadie esperaba escribir así. Esto es lo que pasó mientras dormías (o no):

Lopetegui hace historia con Catar (1-1)

Suiza dominó con el 68% de la pelota, marcó de penalti con Embolo en el 17' y lo tuvo controlado hasta el 90+4, cuando Khoukhi remató de cabeza para el empate. Primer punto de Catar en la historia de los Mundiales. Julen Lopetegui puede dormir tranquilo.

Ancelotti se estrella contra Marruecos (1-1)

Saibari adelantó a Marruecos en el 21' con un golazo asistido por Brahim Díaz. Vinicius igualó en el 32'. Brasil tuvo el balón pero no el gol, y Alisson salvó dos veces en el descuento para evitar algo peor. Primer tropiezo de Ancelotti en su estreno mundialista.

McGinn pone a Escocia líder (0-1)

Escocia ganó 0-1 a Haití con gol de McGinn y se planta líder del Grupo C. Haití, que vuelve a un Mundial 52 años después, estuvo cerca del empate con un cabezazo de Pierrot en el 84 que se fue por el palo.

La decepción de Turquía (2-0)

Australia sorprendió al imponerse por 2-0 a Turquía, que decepcionó en su estreno mundialista. Güler, llamado a liderar a la selección otomana, tuvo un debut complicado y estuvo lejos de mostrar su mejor versión en un encuentro para el olvido del conjunto turco.

Hoy domingo, el menú

  • 19:00 · Alemania-Curazao (Grupo E, Houston)
  • 22:00 · Países Bajos-Japón (Grupo F, Dallas): el choque del día
  • 01:00 · Costa de Marfil-Ecuador (Grupo E, Filadelfia)
  • 04:00 · Suecia-Túnez (Grupo F, Monterrey)

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Y mañana lunes, lo que todo el mundo espera: España debuta ante Cabo Verde en Atlanta a las 18:00.

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