Lamine Yamal, el Rey Midas de un Mundial de récord

Todo lo que toca Lamine Yamal lo convierte en oro. A sus 18 años, el extremo del FC Barcelona y de la selección española es, ya de entrada, el indiscutible protagonista del Mundial que arranca este jueves. El anterior, el de Catar, lo vio por la tele solo un año antes de debutar con el Barça (lo hizo con 15 años y 9 meses) Lamine es el futbolista de todas las selecciones presentes en Estados Unidos, México y Canadá, con una mayor valoración.

Así lo establece un nuevo estudio del observatorio CIES que ya la semana pasada resaltó que, según sus parámetros, Lamine Yamal dominaba el panorama futbolístico con una valoración de 358 millones de euros y un espectacular incremento del 25,4% para sacarle una notable ventaja al segundo clasificado, el noruego del Manchester City, Erling Haaland, con 227 'kilos'.

Inglaterra domina el panorama

Ahora, CIES va más allá y profundiza en todas las selecciones del Mundial para constatar que la que cuenta con una mayor cotización con la suma de sus futbolistas es la de Inglaterra (1.454 millones de euros), por delante de Francia (1,436 millones) y de España (1.407). En el furgón de cola se ubican las modestas selecciones de Jordania (15 millones de euros), Irak (13 'kilos') e Irán (12 millones).

Este es el top-10 de selecciones del Mundial con mayor cotización y el futbolista de cada una de ellas que cuenta con el valor más elevado:

El top-10 del Mundial en valor de mercado Inglaterra (1.454 millones de euros) - Morgan Rogers (137 millones de euros) Francia (1.436 millones de euros) - Kylian Mbappe (166 millones de euros) España (1.407 millones de euros) - Lamine Yamal (358 millones de euros) Alemania (1.085 millones de euros) - Florian Wirtz (124 millones de euros) Portugal (910 millones de euros) - Joao Neves (117 millones de euros) Países Bajos (853 millones de euros) - Ryan Gravenberch (107 millones de euros) Brasil (821 millones de euros) - Rayan Vitor (100 millones de euros) Argentina (764 millones de euros) - Julián Álvarez (110 millones de euros) Bélgica (700 millones de euros) - Jérémy Doku (81 millones de euros) Noruega (646 millones de euros) - Erling Haaland (227 millones de euros)

El Mundial de los récords

En números globales, este será el Mundial con mayor valoración de la historia en cuanto a suma de todos los futbolistas de todas las selecciones presentes, con una cifra astronómica de 18.100 millones de euros. Ni más ni menos que 3.100 millones más que en el anterior Campeonato del Mundo, el de 2022, si bien hay que tener en cuanta que la participación ha pasado de 32 a las 48 selecciones actuales.

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Un Mundial de récord y un futbolista, Lamine Yamal, dispuesto a hacer historia en su primera cita mundialista. La lesión en el bíceps femoral le impidió terminar la temporada con su equipo, el FC Barcelona, pero consiguió entrar en la lista de 26 futbolistas convocados por el seleccionador español, Luis de la Fuente. Aunque el de Rocafonda se ha perdido los dos amistosos previos (ante Irak y Perú), el objetivo es tener minutos en el debut contra Cabo Verde del próximo lunes a las 18.00 horas en el Atlanta Stadium.