Pedri protagoniza la nueva campaña de Plátano de Canarias ante la llegada del Mundial
Pedri se implica en la nueva campaña de Plátano de Canarias en un momento clave para promover la fruta del deporte español con el Mundial a la vuelta de la esquina
Iñaki Cano, Antoni Daimiel y Jennifer Méndez, tres reconocidos profesionales del periodismo deportivo español, participan en la campaña junto al centrocampista internacional canario
El futbolista tinerfeño Pedri González vuelve a implicarse en una campaña nacional de Plátano de Canarias en un momento marcado por la inminente celebración del Mundial de fútbol y por la expectación generada en torno al papel de la selección española.
La nueva acción de comunicación, presentada bajo el mensaje "Pedri es único, como un Plátano de Canarias", busca reforzar la asociación entre este producto del Archipiélago, el deporte y los hábitos de vida saludables. La campaña se difundirá durante el mes de junio en distintos soportes y medios de ámbito nacional.
El centrocampista canario, embajador de la marca, aparece en la pieza principal con la reconocida etiqueta de Plátano de Canarias en el rostro, un elemento que funciona como hilo conductor de la campaña y como símbolo de identidad, origen y calidad.
Un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes
La campaña sitúa a Pedri como rostro principal para conectar con el público joven y con los aficionados al deporte. El jugador ha querido dar un paso más en su vinculación con la fruta representativa de Canarias, que le ha acompañado desde su primera convocatoria con la selección española absoluta masculina.
El mensaje de la acción combina deporte, salud y autoestima. La marca plantea la campaña como una invitación a quitarse complejos y a acercarse a un alimento saludable, al tiempo que Pedri lanza un mensaje de ánimo ante el nuevo reto mundialista de España.
Iñaki Cano, Antoni Daimiel y Jennifer Méndez se suman a la campaña
Además de Pedri, la campaña cuenta con la participación de tres profesionales reconocidos del periodismo deportivo español: Iñaki Cano, Antoni Daimiel y Jennifer Méndez.
Los tres aparecen junto al futbolista canario en la pieza principal de la acción y comparten el mensaje de ánimo, salud y valores que articula la campaña. Su presencia busca ampliar el alcance de la iniciativa y conectar con públicos vinculados al seguimiento del deporte en televisión, radio, prensa y entornos digitales.
La etiqueta como símbolo de identidad y origen
Uno de los elementos centrales de la campaña es la etiqueta de Plátano de Canarias, un distintivo ampliamente reconocido por los consumidores y asociado al origen del producto.
En esta nueva acción, la etiqueta aparece como elemento visual protagonista y refuerza la idea de que el plátano cultivado en Canarias tiene una identidad propia y diferenciada.
Una campaña con presencia nacional
La acción tendrá presencia durante todo el mes de junio en hogares de todo el país a través de diferentes formatos publicitarios. Contará con difusión en televisión, soportes digitales y publicidad exterior de alto impacto.
El objetivo es ampliar la visibilidad del mensaje en un momento especialmente relevante para el deporte español y consolidar la asociación de Plátano de Canarias con valores como la autenticidad, el esfuerzo, la salud y el orgullo de origen.
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